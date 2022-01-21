Изменились права и обязанности егерей в Казахстане

В егерскую службу охотничьего и рыбного хозяйства принимаются лица, достигшие 18-летнего возраста, не имеющие уголовной судимости и не подвергнутые административной ответственности в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.

Субъекты охотничьего и рыбного хозяйств после создания или изменения состава егерской службы в течение 10 календарных дней представляют соответствующую информацию (список работников с указанием фамилии, имени, отчества, должности, номера служебного удостоверения и нагрудного знака) в территориальное подразделение ведомства уполномоченного органа.

Также определены права и обязанности егеря.

Егерь имеет право:

составлять протоколы об административных правонарушениях для обязательной последующей передачи их в территориальное подразделение ведомства уполномоченного органа; на ношение служебного оружия и специальной одежды со знаками различия; проверять у физических и юридических лиц документы на право охоты и рыболовства; изымать огнестрельное оружие за нарушение правил охоты для обязательной последующей передачи органам внутренних дел; изымать орудия добывания, используемые с нарушением законодательства РК, незаконно добытую продукцию охоты и рыболовства, запрещенные виды орудий добывания для обязательной последующей передачи госинспектору по охране животного мира; останавливать транспортные и плавучие средства на территории закрепленного охотничьего угодья, рыбохозяйственного водоема или участка и его береговой полосе при выезде из них.

При этом егерь обязан:

обеспечить охрану животного мира на закрепленных охотничьих угодьях и рыбохозяйственных водоемах или участках;

пресекать нарушения правил охоты и рыболовства, внутреннего регламента охотничьего хозяйства, противопожарной безопасности, а также установленных ограничений и запретов на пользование животным миром в зонах покоя;

требовать от физических и юридических лиц прекращения действий, приводящих к гибели животных и нарушению среды их обитания;

принимать меры по сохранению среды обитания, условий размножения и мест концентрации объектов животного мира;

вести пропаганду бережного и гуманного отношения к животному миру;

принимать меры по оказанию помощи объектам животного мира в случае заболеваний и угрозы гибели при стихийных бедствиях;

обеспечивать сохранность аншлагов.

Приказ вводится в действие с 31 января 2022 года.