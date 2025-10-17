#АЭС в Казахстане
Право

Обновлено положение о егерской службе

Горы, гора, горная местность, Кок-Жайляу, Иле-Алатауский государственный национальный природный парк, урочище Кок-Жайлау, тучи, тучность, облачность, пасмурная погода, пасмурность, дождливая погода, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 10:37 Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра экологии и природных ресурсов от 13 октября 2025 года внесены изменения в Типовое положение о егерской службе субъектов охотничьего и рыбного хозяйства, сообщает Zakon.kz.

В частности, был изменен заголовок документа – Типовое положение о егерской службе субъектов охотничьего хозяйств – и часть пунктов изложены в новой редакции.

Так, говорится, что егерская служба субъектов охотничьего хозяйства является структурным подразделением субъектов охотничьего хозяйства, осуществляющим функции охраны животного мира на закрепленных охотничьих угодьях.

Егерская служба создается приказом директора субъекта охотничьего хозяйства и подчиняется ему.

К егерской службе относятся работники субъектов охотничьего хозяйства: директора охотничьих хозяйств, старшие егеря (при наличии), егеря.

Егерская служба создается субъектами охотничьего хозяйства за счет собственных средств.

Должностные инструкции работников егерской службы разрабатываются и утверждаются субъектом охотничьего хозяйства.

В егерскую службу охотничьего хозяйства принимаются лица, достигшие 18-летнего возраста.

Субъекты охотничьего хозяйства после создания или изменения состава егерской службы в течение 10 календарных дней представляют соответствующую информацию (список работников с указанием фамилии, имени, отчества, должности, номера служебного удостоверения и нагрудного знака) в территориальное подразделение ведомства уполномоченного органа в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.

Егерь в том числе имеет право:

  • проверять у физических и юридических лиц документы на право охоты;
  • изымать орудия добывания, используемые с нарушением законодательства РК в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, незаконно добытую продукцию охоты, запрещенные виды орудий добывания для обязательной последующей передачи государственному инспектору по охране животного мира;
  • останавливать транспортные средства на территории закрепленного охотничьего угодья.

Егерь также обязан:

  • обеспечить охрану животного мира на закрепленных охотничьих угодьях;
  • пресекать нарушения правил охоты, внутреннего регламента охотничьего хозяйства, противопожарной безопасности, а также установленных ограничений и запретов на пользование животным миром в зонах покоя.

В работе егерской службы используются следующие документы:

директор:

  • копия решения местного исполнительного органа области о закреплении охотничьих угодий;
  • договор на ведение охотничьего;
  • журнал регистрации путевок, выданных субъектами охотничьего хозяйства;
  • карта-схема охотничьего угодья;
  • план ведения охотничьего хозяйства;
  • материалы учета животных;

старший егерь (при наличии), егерь:

  • служебное удостоверение, выданное субъектом охотничьего хозяйства, их объединением (включая объединения охотников);
  • копия приказа субъекта охотничьего хозяйства о закреплении за егерем егерского участка (обхода) и его карта-схема;
  • разрешение на ношение и хранение служебного оружия.

Приказ вводится в действие с 27 октября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Последние
Популярные
