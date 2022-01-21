Учащимся с особыми потребностями будут оказывать психолого-педагогическое сопровождение

Так, психолого-педагогическое сопровождение включает в себя:

выявление и оценку особых образовательных потребностей лиц (детей) с особыми образовательными потребностями; консультативно-методическую помощь педагогам и семье лиц (детей) с особыми образовательными потребностями; создание социально-психологических и педагогических условий для успешного обучения, развития и социализации лиц (детей) с особыми образовательными потребностями.

Психолого-педагогическое сопровождение на уровнях дошкольного, начального, основного среднего, общего среднего образования осуществляют педагоги и специалисты организации образования.

Как отмечается, психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями осуществляется воспитателями/педагогами в процессе занятий, а также специальными педагогами, психологами, социальными педагогами, педагогами-ассистентами при организации индивидуальных, групповых и подгрупповых занятий на основе оценки особых образовательных потребностей и рекомендаций психолого-медико-педагогических консультаций.

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на основании оценки образовательных потребностей лиц (детей):

с поведенческими и эмоциональными проблемами, неблагоприятными психологическими факторами (нарушений воспитания в семье, детско-родительских и внутрисемейных отношений);

с барьерами социально-психологического, экономического, языкового, культурного характера (педагогическая запущенность детей из семей социального риска, дети, испытывающие трудности адаптации в обществе (семьи беженцев, мигрантов, кандасов);

с ограниченными возможностями развития (нарушениями слуха, зрения, интеллекта, речи, опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития и эмоционально-волевыми расстройствами).

Полный текст правил можно посмотреть здесь.

Документ вводится в действие с 31 января 2022 года.