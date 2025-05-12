Службу психолого-педагогического сопровождения учащихся внедряют в школах и колледжах

Министр просвещения РК приказом от 29 апреля 2025 года утвердил Правила деятельности службы психолого-педагогического сопровождения в организациях образования, сообщает Zakon.kz.

Психолого-педагогическое сопровождение – это системно-организованная деятельность, реализуемая в организациях образования, в процессе которой создаются социальные и психолого-педагогические условия для успешного обучения и развития обучающихся, в том числе лиц (детей) с особыми образовательными потребностями, на основе оценки особых образовательных потребностей.

Деятельность службы психолого-педагогического сопровождения (СППС) организуется:

на уровне начального образования – поддержка обучающихся, в том числе лиц (детей) с особыми образовательными потребностями, в развитии и укреплении познавательной и учебной мотивации, самостоятельности и саморегуляции при адаптации к учебной деятельности, социализации и формировании творческих способностей каждого обучающегося;

– поддержка обучающихся, в том числе лиц (детей) с особыми образовательными потребностями, в развитии и укреплении познавательной и учебной мотивации, самостоятельности и саморегуляции при адаптации к учебной деятельности, социализации и формировании творческих способностей каждого обучающегося; на уровне основного среднего образования – адаптация к новым условиям обучения, развитие активной познавательной и учебной деятельности обучающихся, в том числе лиц (детей) с особыми образовательными потребностями, поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового саморазвития, самосознания и самоопределения, формирование устойчивости к познавательным процессам и социализации;

– адаптация к новым условиям обучения, развитие активной познавательной и учебной деятельности обучающихся, в том числе лиц (детей) с особыми образовательными потребностями, поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового саморазвития, самосознания и самоопределения, формирование устойчивости к познавательным процессам и социализации; на уровне общего среднего образования – оказание помощи обучающимся, в том числе лицам (детям) с особыми образовательными потребностями, в личностной идентичности, профессиональном самоопределении, содействие развитию способности целеполагания и принятия самостоятельных решений, формированию устойчивого мировоззрения и социализации;

– оказание помощи обучающимся, в том числе лицам (детям) с особыми образовательными потребностями, в личностной идентичности, профессиональном самоопределении, содействие развитию способности целеполагания и принятия самостоятельных решений, формированию устойчивого мировоззрения и социализации; на уровне технического и профессионального образования, послесреднего образования – психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе лиц (детей) с особыми образовательными потребностями, в процессе обучения, получения профессии и социализации.

СППС является коллегиальным органом организации образования, ответственным за обеспечение психологического благополучия обучающихся, в том числе лиц (детей) с особыми образовательными потребностями, формирование их учебной мотивации, успеваемости, творческой самореализации, профессиональной ориентации, оказание психолого-педагогического сопровождения участникам образовательного процесса.

В состав СППС, утверждаемой руководителем организации образования, входят заместители руководителей, педагоги-психологи, социальные педагоги, специальные педагоги, педагоги-ассистенты, педагоги-профориентаторы.

Координируют деятельность СППС заместители руководителей организации образования.

Деятельность СППС осуществляется с учетом:

соблюдения профессиональной этики;

эмпатии и уважения к личности обучающихся;

индивидуальных, возрастных особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся;

интеграции психологических и педагогических знаний, применения основ педагогической психологии;

конфиденциальности информации с соблюдением прав и интересов обучающихся;

исключение возможности нанесения вреда здоровью, чести и достоинству обучающихся;

научности, комплексности, последовательности, поэтапности и непрерывности психолого-педагогического сопровождения обучающихся в образовательном процессе.

Деятельность специалистов СППС включает диагностическое, консультативное, развивающее (коррекционное), психолого-педагогическое просвещение и организационно-методическое направления.

Диагностическое направление предусматривает индивидуальную и групповую деятельность, психолого-педагогическое изучение обучающихся, в том числе лиц (детей) с особыми образовательными потребностями, на протяжении всего периода обучения, определение их индивидуальных особенностей и склонностей, потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин трудностей в обучении, развитии, социализации;

Консультативное направление предусматривает индивидуальную и групповую деятельность, в форме оказания помощи участникам образовательного процесса: в анализе и решении психологических проблем, в актуализации личностных особенностей; содействие сознательному и активному присвоению нового социального опыта; помощь в формировании новых установок и принятии собственных решений; решение различного рода психологических проблем, связанных с трудностями в межличностных отношениях, самосознании и саморазвитии; помощь родителям или иным законным представителям в вопросах воспитания и развития обучающихся, в том числе лицам (детям) с особыми образовательными потребностями;

Развивающее (коррекционное) направление предусматривает индивидуальную, подгрупповую, групповую работу с обучающимися, в том числе лицами (детьми) с особыми образовательными потребностями по формированию образовательного пространства, мотивации к обучению, а также развитию знаний, умений и навыков, возможностей и способов их приобретения и проявления в воспитательно-образовательной, учебной и познавательной деятельности. Включает организацию работы педагогов по выявлению и преодолению трудностей в воспитании, обучении и поведении обучающихся, выявляемых в ходе оценки особых образовательных потребностей на основе комплексного взаимодействия специалистов СППС (педагоги-психологи, социальные педагоги, специальные педагоги, педагоги-ассистенты);

Психолого-педагогическое просвещение предусматривает содействие личностному профессиональному росту, самоопределению обучающихся, в том числе лиц (детей) с особыми образовательными потребностями, педагогов; содействие формированию потребности у педагогов, родителей или иных законных представителей в психолого-педагогических знаниях и желании использовать их для исключения затруднений в обучении, воспитании и развитии обучающихся (классные часы, семинары, родительские собрания, педагогические советы, интерактивные методы и лектории для педагогов и родителей или иных законных представителей);

Организационно-методическое направление предусматривает проведение организационно-методической и научно-методической работы: мониторинг условий образовательной и развивающей среды, анализ результатов социального, психолого-педагогического сопровождения и разработка рекомендаций по его сопровождению, выработка междисциплинарного подхода в сопровождении обучающихся, в том числе лиц (детей) с особыми образовательными потребностями; изучение передовых инновационных технологий психолого-педагогического, социального сопровождения в организациях образования, организация и проведение семинаров, тренингов и консультаций по овладению технологиями психолого-педагогического и социального сопровождения обучающихся, в том числе лиц (детей) с особыми образовательными потребностями.

Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя:

выявление трудностей в обучении, воспитании и развитии и оценку особых образовательных потребностей обучающихся, в том числе лиц (детей) с особыми образовательными потребностями;

консультативно-методическую помощь педагогам и семьям обучающихся, в том числе лицам (детям) с особыми образовательными потребностями;

создание социальных и психолого-педагогических условий для успешного обучения, развития и социализации обучающихся, в том числе лиц (детей) с особыми образовательными потребностями.

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся, в том числе лицам (детям) с особыми образовательными потребностями:

с поведенческими и эмоциональными проблемами, неблагоприятными психологическими факторами;

с барьерами социально-психологического, экономического, языкового и культурного характера;

с ограниченными возможностями.

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на основе правил и программ оценки особых образовательных потребностей:

на уровне класса педагогами в отношении обучающихся с применением индивидуального и дифференцированного подходов в обучении;

на уровне специалистов СППС организации образования с применением индивидуально-развивающих и коррекционно-развивающих программ;

на уровне организации образования с привлечением узких специалистов (сурдопедагог, тифлопедагог), а также во взаимодействии с заинтересованными органами и организациями.

Важно отметить, что психологическая диагностика, консультирование и тренинги (групповые, индивидуальные) с обучающимися, в том числе лицами (детьми) с особыми образовательными потребностями, проводятся с письменного согласия родителей или иных законных представителей.

Содержание психолого-педагогического сопровождения включает комплекс мероприятий, направленных на минимизацию воздействия неблагоприятных факторов, улучшение учебных достижений, развитие личностных и социальных навыков, а также содействие социализации:

реализация индивидуального подхода в воспитании и обучении без изменения учебного плана и учебных программ;

организация дополнительных занятий (включая занятия по преодолению языковых и культурных барьеров) за счет вариативного компонента типового учебного плана;

индивидуальная работа с педагогом-психологом, социальным педагогом;

профориентационная работа;

оказание социальной помощи;

организация досуговой деятельности;

работа с родителями или иными законными представителями.

Психолого-педагогическое сопровождение в организациях образования состоит из двух этапов:

Первый этап:

Руководитель общеобразовательной организации образования издает приказ о создании СППС и утверждает его состав.

Заместители руководителя организации образования организуют процесс оценки образовательных потребностей обучающихся, в том числе лиц (детей) с особыми образовательными потребностями, регулируют взаимодействие педагогов, специалистов и родителей или иных законных представителей на этапе проведения оценки образовательных потребностей и в процессе психолого-педагогического сопровождения, контролируют сбор и формирование документации специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение.

Классные руководители организуют взаимодействие педагогов и родителей или иных законных представителей, изучают социальную ситуацию развития ребенка совместно с социальным педагогом организации образования, создают условия для благоприятного эмоционально-психологического климата в урочное и внеурочное время.

Педагоги организации образования изучают индивидуальные способности, интересы, склонности и потребности обучающихся, в том числе лиц (детей) с особыми образовательными потребностями, проводят мониторинг учебных достижений с целью установления трудностей в освоении учебных программ, консультируют родителей или иных законных представителей, соблюдают профессиональную этику и конфиденциальность в отношении индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе лиц (детей) с особыми образовательными потребностями, при необходимости обращаются за консультацией к психологам, социальным педагогам или специальным педагогам организации образования.

Педагоги-психологи участвуют в оценке особых образовательных потребностей обучающихся, в том числе лиц (детей) с особыми образовательными потребностями, и разрабатывают индивидуально-развивающие программы, оказывают психолого-педагогическое сопровождение в форме консультаций, индивидуальных, подгрупповых и групповых развивающих занятий, оказывают консультативную помощь и психологическую поддержку обучающимся, педагогам, родителям или иным законным представителям в решении психологических проблем, связанных с трудностями в образовательной деятельности.

Социальные педагоги выявляют интересы и потребности обучающихся, в том числе лиц (детей) с особыми образовательными потребностями, определяют задачи, формы, методы социально-педагогической работы, способы решения личных и социальных проблем ребенка, принимают меры по социальной защите и социальной помощи в реализации прав и свобод личности обучающихся, осуществляют комплекс мер по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите обучающихся в организациях образования и по месту жительства, обеспечивающих адаптацию личности к жизни в обществе.

Второй этап:

На основе оценки особых образовательных потребностей или рекомендации ПМПК руководитель организации образования утверждает индивидуальную программу психолого-педагогического сопровождения лица (детей) с особыми образовательными потребностями, включающую индивидуальные учебные планы и программы для детей с нарушением интеллекта, индивидуально-развивающие и коррекционно-развивающие программы для лиц (детей) с особыми образовательными потребностями, список лиц (детей) с особыми образовательными потребностями для психолого-педагогического сопровождения.

Заместители руководителя организации образования организуют и контролируют процесс психолого-педагогического сопровождения, участвуют в составлении индивидуальных учебных планов и программ, индивидуально-развивающих и коррекционно-развивающих программ, обсуждении результатов сопровождения, учебных достижений обучающегося, включают детей с ограниченными возможностями во внеклассные и досуговые мероприятия.

Педагоги организации образования выполняют адаптацию учебных программ, индивидуализируют процесс обучения и оценки достижений лиц (детей) с особыми образовательными потребностями, восполняя пробелы в знаниях, умениях, навыках, подбирают учебники, учебные материалы, организуют учебно-воспитательный процесс с учетом индивидуальных особенностей развития лиц (детей) с особыми образовательными потребностями, создают атмосферу эмоционального комфорта на занятиях/уроках и во внеклассной деятельности с целью сохранения физического, психического и нравственного здоровья лиц (детей) с особыми образовательными потребностями.

Специальные педагоги осуществляют оценку особых образовательных потребностей обучающихся, в том числе лиц (детей) с особыми образовательными потребностями, разрабатывают и реализуют индивидуальные учебные, коррекционно-развивающие программы и проводят индивидуальные, подгрупповые, групповые занятия с детьми с ограниченными возможностями, консультируют педагогов, родителей или иных законных представителей по обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями.

Педагоги-ассистенты оказывают индивидуальное сопровождение детям с ограниченными возможностями в образовательном процессе до формирования навыков самостоятельной учебной деятельности, участвуют в оценке образовательных потребностей, в составлении индивидуальных учебных планов и программ, а также индивидуально-развивающих и коррекционно-развивающих программ.

Индивидуальное сопровождение педагогом-ассистентом осуществляется на основании рекомендаций ПМПК. Решением заседания СППС педагог-ассистент назначается на одну четверть. Дальнейшая потребность в помощи педагога-ассистента определяется ПМПК.

На одного специального педагога в ходе психолого-педагогического сопровождения в организации образования количество детей с ограниченными возможностями составляет не более 12-14 детей.

Педагог-ассистент осуществляет индивидуальное сопровождение одного обучающегося с учетом его учебной нагрузки.

Приказ вводится в действие с 16 мая 2025 года.

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