Токаев: Положительные изменения в развитии страны во многом зависят от бизнеса

Задача строительства диверсифицированной экономики по-прежнему актуальна. Ни одна устойчивая экономика не может существовать без сильного производственного сектора. Тезисы о безальтернативности индустриализации не потеряли своей остроты. Почему за десятилетия работы прорыва так и не произошло? Основная ошибка состояла в том, что этим главным образом занималось государство. На решение структурных проблем ушли огромные средства, в том числе принадлежавшие и принадлежащие квазигосструктурам. Касым-Жомарт Токаев

Между тем, по его словам, инициатива должна была идти от бизнеса, в первую очередь – от крупного бизнеса.

Этого не случилось. Государственный сектор, каким бы крупным он ни был, это всего лишь часть экономической системы государства. Расходная часть республиканского бюджета со всеми его статьями – пенсии, социальные обязательства и бюджет развития – составляет около 15 трлн тенге, или менее 20% ВВП. Все остальное формируется рынком – большими и малыми предприятиями. Поэтому вновь подчеркиваю, положительные изменения в развитии страны во многом зависят от бизнеса. Вложение в производство, создание качественных рабочих мест в науку и образование обязательно окупятся, и вы должны этим заниматься. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что вместо того, чтобы сетовать на отсутствие квалифицированных кадров, особенно по техническим специальностям, крупный бизнес мог бы взять шефство над колледжами, войти в их попечительские советы, брать молодежь на практику, оснащать лаборатории и мастерские.

Я знаю, что отдельные корпорации работают в данном направлении. Но следует поставить это дело на поток. Я в целом хочу переформатировать образование в нашей стране. Слишком много производим юристов, экономистов, менеджеров и прочее. Нам нужно сейчас образование поставить на технические рельсы, программу «Болашак» мы переориентируем – мы будем направлять наших молодых людей на учебу, в том числе в Россию, в известные технические вузы. Недавно я поставил вопрос о том, чтобы открыть филиалы ведущих университетов именно по техническим специальностям. Казахи, молодые казахи должны быть технарями. Это мое глубокое убеждение. Касым-Жомарт Токаев

Новость по теме Президент Казахстана: Я хочу переформатировать образование в нашей стране

Президент отметил, что правительству следует детально проработать эти вопросы.