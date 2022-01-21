Президент о главе «Самрук-Казына»: Не справится с задачей — уйдет в небытие

Я уже поручил реформировать фонд «Самрук-Казына». Сейчас фонд представляет собой громоздкую структуру. Непрозрачность назначения политически значимых людей, неэффективная система закупок, трудовые конфликты, убыточность, незавершенность масштабных проектов, чрезмерные расходы на содержание, этот список вопросов приводит к возмущению общества. Как впрочем и факт, что до настоящего времени мы не смогли построить настоящую реальную нефтехимию. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

В качестве примера президент привел, что в стране ремонтируют существующие заводы, которые были построены еще в советское время, в то же время как соседний Узбекистан умудрился построить 2-3 завода.

Новость по теме «Самрук-Казына» дали месяц для реформы госзакупок

Президент добавил, что роль совета директоров и участия независимых директоров в этом фонде во многом формальная, поэтому была поставлена задача кардинального реформирования фонда.

Об этом у меня был разговор с Саткалиевым (глава фонда «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев — прим. редакции), не справится с задачей реформирования — уйдет в небытие, а вместе с ним и сам фонд. Опыт частных компаний и отдельных предпринимателей, в том числе сидящих здесь, должен быть использован в работе по реформе фонда. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

В целом президент отметил, что нужно принять кардинальные меры по реформированию квазигосударственного сектора, а на сегодня это около 6,5 тыс. организаций.

В частности следует пересмотреть в сторону сокращения оснований условия участия государства в предпринимательской деятельности, а правительству следует пересмотреть чрезмерно обширное собирательное понятие «субъекты квазигосударственного сектора».

Когда государство рассматривает школы и «КазМунайГаз» одинаково в качестве субъектов квазигосударственного сектора – это неверно и абсурдно. Стратегически важные объекты должны оставаться под контролем государства. Касым-Жомарт Токаев

Он подчеркнул, что передача активов в конкурентную среду — не сама цель, а лишь средство повышения эффективности экономической модели.