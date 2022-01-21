Президент о главе «Самрук-Казына»: Не справится с задачей — уйдет в небытие
Я уже поручил реформировать фонд «Самрук-Казына». Сейчас фонд представляет собой громоздкую структуру. Непрозрачность назначения политически значимых людей, неэффективная система закупок, трудовые конфликты, убыточность, незавершенность масштабных проектов, чрезмерные расходы на содержание, этот список вопросов приводит к возмущению общества. Как впрочем и факт, что до настоящего времени мы не смогли построить настоящую реальную нефтехимию.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
В качестве примера президент привел, что в стране ремонтируют существующие заводы, которые были построены еще в советское время, в то же время как соседний Узбекистан умудрился построить 2-3 завода.
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Президент добавил, что роль совета директоров и участия независимых директоров в этом фонде во многом формальная, поэтому была поставлена задача кардинального реформирования фонда.
Об этом у меня был разговор с Саткалиевым (глава фонда «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев — прим. редакции), не справится с задачей реформирования — уйдет в небытие, а вместе с ним и сам фонд. Опыт частных компаний и отдельных предпринимателей, в том числе сидящих здесь, должен быть использован в работе по реформе фонда.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
В целом президент отметил, что нужно принять кардинальные меры по реформированию квазигосударственного сектора, а на сегодня это около 6,5 тыс. организаций.
В частности следует пересмотреть в сторону сокращения оснований условия участия государства в предпринимательской деятельности, а правительству следует пересмотреть чрезмерно обширное собирательное понятие «субъекты квазигосударственного сектора».
Когда государство рассматривает школы и «КазМунайГаз» одинаково в качестве субъектов квазигосударственного сектора – это неверно и абсурдно. Стратегически важные объекты должны оставаться под контролем государства.Касым-Жомарт Токаев
Он подчеркнул, что передача активов в конкурентную среду — не сама цель, а лишь средство повышения эффективности экономической модели.
Следует обратить особое внимание, чтобы приватизация не стала причиной сокращения занятости или полного закрытия предприятия. Такие примеры имеются. Недопустимо, чтобы вместо государственного монополиста появлялся частный. Я об этом уже говорил. На мой взгляд, частные монополисты — явление более вредоносное, чем государственные.Президент Казахстана