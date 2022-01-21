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Законодательство РК
14:41 21.01.2022

Президент Казахстана поручил запретить деятельность частных операторов

Казахстан, операторы, монополия, запрет, поручение Фото: Телерадиокомплекс Президента РК
На встрече с руководителями крупных бизнес-сообществ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству установить законодательный запрет на деятельность частных операторов, передает корреспондент Zakon.kz.

Говоря о развитии честной конкуренции, глава государства отметил, что здесь в первую очередь предстоит провести анализ искусственно созданных монополий.

Операторы, особенно частные, должны уйти в прошлое. Если помните, раньше был такой термин «откупщики». Частная компания за соответствующую плату откупала себе исполнение ряда экономических функций государства. Ни к чему хорошему это не приводило. Поручаю правительству обеспечить запрет на такую деятельность законодательно. Все ниши должны быть открыты для конкуренции.Касым-Жомарт Токаев

При этом он добавил, что следует проанализировать все ранее принятые решения подобного рода и принять меры по их отмене.

Следует ликвидировать многочисленные посреднические цепочки, искусственно созданные на рынках. Застарелая проблема, которую никто не хочет решать. Нужна жесткая политика по деолигополизации экономики. Об опасностях и рисках, исходящих от олигополии, я уже сказал, повторяться не буду. Предстоит взрастить новое поколение предпринимателей, а не отдавать все заказы подряд одним и тем же компаниям. Все льготы должны быть максимально горизонтальными и предоставляться только в обмен на конкретные встречные обязательства. Это полнота уплаты всех налогов, выход на экспорт, создание качественных рабочих мест и другие вопросы.Касым-Жомарт Токаев

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