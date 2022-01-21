Один имеет кучу бизнесов, а остальные на подхвате – Токаев про олигополию в РК

На одном из заседаний Высшего экономического совета по реформам я уже говорил, что в нашей стране существует олигополия. Этот же тезис я повторил 11 января в Парламенте. Надеюсь, все присутствующие здесь знают классическое определение олигополии. Колоссальная концентрация бизнеса в одних руках и одновременное отсутствие возможности заниматься им у других, способных к предпринимательству людей, это опаснейшая тенденция для всех государств. В нашем случае это проявилось с особой силой. Касым-Жомарт Токаев

По его словам, олигополия – это постоянное стремление к диверсификации бизнеса в одних руках, но не к диверсификации экономики страны. То есть один и тот же человек или одна и та же компания добывает, перерабатывает, оперирует банками и имеет кучу других бизнесов, а остальные на подхвате.

Монополизация бизнеса – это плохо и чревато общественной депрессией. Люди задаются вопросом: почему все виды бизнеса оказались в одних руках? Чем мы хуже? Есть люди, которые путают Гегеля с Бабелем, не имеют специального образования, но у них огромное количество бизнеса в одних руках. А в то же время образованные люди, окончившие специальные курсы, никак не могут пробиться к источникам бизнеса, кредитным ресурсам и прочему. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что бизнес проплывает мимо, и это порождает депрессию, неверие в общество и справедливость со всеми вытекающими отсюда социально-политическими последствиями.

Ранее президент на встрече с крупными руководителями бизнес-сообществ заявил, что разрыв между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня. Доходы большинства населения уменьшаются и не превышают 50 тыс. тенге, поэтому ситуацию нужно срочно менять.