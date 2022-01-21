Надо быть требовательным к себе — советы казахстанцам от «белого хакера»

Все началось в 7-м классе в маленькой деревушке в Костанайской области. К нам в школу привезли компьютеры, тогда я впервые и познакомился с этой техникой. Это было что-то невероятное, не скажу, что это была любовь с первого взгляда, но я очень быстро втянулся. Я был плохим учеником, очень ленивым, как сейчас помню, что у меня в табеле всегда стояло три тройки: русский и немецкий языки, казахская литература. Батыржан Тютеев

Проблема с изучением языков, к счастью, абсолютно не коснулась языков программирования. Начал свой путь Батыржан, как и многие другие, с Basic.

Это был очень простой язык, было интересно, я писал программы, которые потом мои одноклассники переписывали с доски. Это не нравилось отличникам, ведь в кои-то веки им приходится учиться у троечника...

Батыржан перешел в колледж, где и получил максимальное количество знаний в области программирования. Он вспоминает, что учеба давалась ему, на удивление, легко — возможно, потому что школьная слава троечника не перешла вслед за ним в новое учебное заведение и для преподавателей он был обычным учеником.

В колледже был очень крутой преподаватель – Александр Владимирович Рычко, он вел у нас сразу несколько предметов, и все они были очень интересные. Мне больше всего нравилось объектно-ориентированное программирование (ООП), операционные системы (ОС) и какой-то еще предмет, где мы изучали ассемблер, если честно, не помню, как он точно назывался. Батыржан Тютеев

После окончания университета начались трудовые будни. Будущий «белый хакер» перебрал множество профессий: от продавца элитного алкоголя до менеджера в страховой компании. И все это время Батыржан продолжал совершенствоваться в программировании, учиться и писать коды.

В какой-то момент меня пригласили на собеседование в «Казахтелеком», где главным критерием принятия на работу было знание языка программирования Python. Я удивился, потому что Pascal и Delphi, которые мы изучали в колледже и университете, оказались вообще никому не нужны. Мне дали испытательный срок в два месяца, за это время я должен был написать программу для обработки биллинга и построения статистики, а еще дали книгу по языку Python на 600 страниц. C задачей я справился аккурат за два месяца. Батыржан Тютеев

Фото: из личного архива

Три года Батыржан проработал в «Казахтелекоме», пока не раздался звонок из столицы – Александр Гурин, с которым они ранее общались только онлайн, собирал команду крутых хакеров.

В 2015 году на столичном вокзале появился молодой человек с одним-единственным рюкзаком, большую часть которого занимал огромный ноутбук. В кармане у Батыржана Тютеева было что-то около 40 тысяч тенге, а в планах — поучаствовать в создании первого в стране проекта, посвященного информационной безопасности.

Приехал я по приглашению тогда еще неизвестной команды, на которую я уже полгода работал удаленно, пригласил меня мой товарищ Александр Гурин, он один из основателей компании. Я тоже считаю себя одним из основателей, так как когда я пришел, никого, кроме меня и Саши, не было. И название пришло именно при нас, мы на тот момент были основной движущей силой этого проекта.

Хоть компания росла не очень быстро, но в нее приходили лучшие в своей области люди. Рядом с ними, уверен Батыржан, невозможно было не расти в профессиональном смысле.

В 2017 году наша команда приняла участие в эпичном хакерском турнире Positive Hack Days, который проводился в Москве. Почти двое суток лучшие команды хакеров боролись за первенство, я тогда спал ровно один час за двое суток, было сложно, некоторые вещи приходилось изучать на ходу. Прямо там я начинал гуглить, что это за сервис и какие у него есть плагины. Это дало свои плоды – мы были первой командой хакеров из Казахстана, которая заявила о себе, да еще и так громко. Батыржан Тютеев

На тот момент он думал, что лучшей команды уже не будет, но в 2019 году, после нескольких неприятных моментов с руководством, ушел и собрал новую команду. Критерий для принятия был только один — кандидат должен уметь «ломать».

Программисту повезло собрать не просто профессионалов, а еще и очень хороших людей. Название Nitro Team он дал за пару минут до регистрации компании, и оно всем понравилось. А в 2020 году команда объединила усилия с Codeby для участия в the Standoff, где показала лучший результат.

В 2021 году этот триумф удалось повторить. К слову, старая команда Батыржана заняла предпоследнее место — весь золотой состав 2017 года к тому моменту уже не существовал.

Фото: из личного архива

Многие очень отдаленно понимают то, что мы делаем, мнение большинства сформировало кино. Могу заверить: все не так, нет этого огромного количества букв и цифр, которые бегут по экрану, а хакер не стучит, как сумасшедший по клавиатуре. Всего этого нет, на самом деле большую часть работы мы сидим перед экраном и изучаем софт, который нам предстоит взломать, смотрим код и ищем узкие места в инфраструктуре заказчика, где можно обойти ограничения. Часто мы с заказчиками устраиваем «КиберИгры» – когда мы атакуем инфраструктуру заказчика в течение определенного промежутка времени (неделя/месяц), а по завершении даем отчет заказчику, где расписываем поминутно, что мы делали, это помогает команде SOC понять, как действует хакер, и обучить своих сотрудников. Батыржан Тютеев

По мнению собеседника, его команда специалистов в области информационной безопасности — лучшая на текущий момент в Казахстане. Этот статус удалось закрепить и на международной арене, помог the Standoff.

Говоря о совершенствовании в области информационной безопасности, программист утверждает, что помочь может только усиленное самообразование, чтение литературы по теме.

В наших университетах не научат взламывать, да и программированию научат так себе. Если хочешь стать реально крутым кодером, надо заниматься самообразованием, как по мне – это лучшее вложение средств и времени. Сейчас очень много школ программирования, часть из них учит по той же методике, что и в школе, этот вариант сразу стоит отсечь, тут вас не научат чему-то новому. Лучший подход, на мой взгляд, тот, где дают задания и материал, который позволит вам решить задачу. Вот тут вы сможете чему-то научиться и открыть что-то новое. В ином случае вы тратите время впустую. Батыржан Тютеев

Фото: из личного архива

Что же до хакинга, тут главное – не навредить, в первую очередь, себе, так как поиск уязвимостей там, где это делать нельзя, может легко привести к аресту и всем вытекающим из него последствиям. Поэтому оттачивать свое мастерство лучше всего на специально подготовленных для этого площадках, где взлом не только поощряется (hackthebox, tryhackme), но и вознаграждается (synack, hackerone). Батыржан Тютеев

Неофитам Тютеев советует сразу сосредоточиться на каком-то одном проекте, не распыляться на множестве задач. И по завершении проекта у начинающего кодера появится багаж как академических, так и практических знаний. Что позволит ставить перед собой новые, более сложные задачи.

Он признается, что его раздражают люди, которые просят научить их программированию или взлому. Они неспособны самостоятельно найти нужные знания, хотя все это есть в открытом доступе в интернете. Требуется только читать, впитывать знания и практиковаться.

Когда я начинал, интернет не имел таких возможностей, как сейчас, мой тарифный план был ограничен 800 мегабайтами в месяц, сейчас же я выкачиваю столько с утра за чашкой кофе. Но большинству людей нужно, чтобы им принесли информацию на блюдечке и положили им в рот, к сожалению, это так не работает. Чтобы стать профессионалом в своем деле, надо быть упертым и требовательным к самому себе. В талант я не верю, я верю в труд, а талант – это то, чем ленивые люди оправдывают себя перед теми, кто чего-то добился. Батыржан Тютеев

И главный совет для тех, кто желает заниматься хакингом, — для начала надо освоить программирование. По словам Батыржана, по-настоящему сильные специалисты в области информационной безопасности должны четко понимать, как работает та или иная уязвимость, иными словами, знать, что происходит «под капотом», а не действовать наугад.