Казахстанский студент взял Голливуд штурмом: 7 наград за одно выступление

Студент эстрадно-циркового колледжа имени Жусипбека Елебекова из Алматы Алихан Нуржауов представил Казахстан на Чемпионате мира, завоевав семь наград, сообщает Zakon.kz.

Молодой и талантливый артист из Алматы произвел фурор на Чемпионате мира по исполнительским искусствам 2024 года, который прошел в Голливуде. В конкурсе, где соревновались талантливые артисты со всего мира, Алихан стал одним из немногих, кто смог завоевать сразу несколько наград. В его копилке оказались три золотые и три серебряные медали, а также орден, подтверждающий его высокий профессионализм и мастерство.

"Покорить Голливуд было моей мечтой. С самого детства, начиная с садика и заканчивая колледжем, я выступал на разных мероприятиях. Все мероприятия доверяли мне, и вот, спустя долгое время упорного труда, благодаря моим родителям, Нуржауову Исатаю Амангельдиевичу и Мухатовой Эльмире Артыкбаевне, мне посчастливилось съездить на мировой чемпионат WCOPA 2024. Слава Богу, мне удалось занять первое место и пройти в финал. Это были незабываемые ощущения, которые не передать словами – моя детская мечта наконец-то исполнилась. Все старания моих родителей и мои старания прошли не зря: я принес в нашу страну три золотых медали, три серебряных и один орден", – рассказал Алихан Нуржауов корреспонденту Zakon.kz.

Чемпионат собрал участников в различных дисциплинах, таких как актерское мастерство и моделинг. Несмотря на жесткую конкуренцию и большое количество участников из других стран, Алихан сумел проявить себя и покорить жюри своими выступлениями.

"В будущем планируется заключить контракт с известными мировыми брендами, такими как Versace, Gucci и другими. Также мне выделили грант в размере 30 тыс. долларов в Нью-Йоркскую консерваторию, а также в Нью-Йоркскую киноакадемию, чему я очень рад. Хочу сказать молодежи: развивайтесь, не сидите на месте, совершенствуйтесь! Для меня было честью представлять нашу страну – Казахстан", – заключил Алихан Нуржауов.

Фото: из личного архива Алихана Нуржауова

Успех Алихана Нуржауова на Чемпионате мира по исполнительским искусствам в Голливуде стал ярким подтверждением высочайшего уровня казахстанского таланта. Его выдающееся достижение прославило его личные усилия и подчеркнуло международное признание казахстанского искусства и творчества. Этот триумф вдохновляет и открывает новые горизонты для будущих талантов страны.

Фото: из личного архива Алихана Нуржауова

Ранее в Казахстане прославился карагандинец Асхат Кажытай, который меньше чем за месяц пешком преодолел 1111 км, дойдя от Анкары до Батуми.