Казахстану нужна новая налоговая политика – Токаев

По итогам 2020 года доходы госбюджета составили 34,6 млрд долларов, или 20% валового внутреннего продукта. Это явно недостаточно для решения важных государственных задач. В странах ОЭСР доходы госбюджета достигают 40%, и даже 50% ВВП. Даже у наших ближайших соседей это соотношение значительно выше: Украина – 40%, Россия – 35,5%, Кыргызстан – 31%. За 10 лет доля налогов в структуре валового внутреннего продукта страны снизилась с 9,9% до 7,3%. Касым-Жомарт Токаев

Как отметил президент, на этом фоне критически выросли трансферты из Нацфонда с 2019 по 2021 год – 12 трлн тенге, это без малого 30 млрд долларов.

Налоговым законодательством представлен широкий перечень льгот и преференций. По итогам 2021 года их объем достиг почти 5 трлн тенге. Все это было сделано для диверсификации экономики, поддержки МСБ, повышения производительности. Где-то это сработало, но чаще – не сработало. Почему я привел эти цифры. Очевидно, что государство не справится с экономической и социальной общественной модернизацией без достаточных и стабильных источников дохода. Поэтому нам нужна новая налоговая политика – политика без подводных камней и отраслевого фаворитизма, прозрачная и понятная как бизнесу, так и правительству. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства указал, что правительству предстоит выработать ряд непростых решений, их в обязательном порядке нужно обсудить с предпринимательским сообществом.

Надо сделать так, чтобы честно платить налоги стало выгодно и просто. Бизнесу, особенно крупному, нужно проявлять нетерпимость к непрозрачным мутным партнерам. В свою очередь с государства никто не снимает ответственность за сокращение доли теневой экономики. Это огромный ресурс доходов бюджета. В то же время важно поддержать добросовестных налогоплательщиков, оградить их от нечестной конкуренции. Работу следует начать с чистой таможенной границы. Поручение я дал, жду конкретных и оперативных результатов. Касым-Жомарт Токаев