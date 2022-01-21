Сколько будут платить в Алматы родители за детский сад в 2022 году

Так, в этом году размер родительской платы на одного ребенка за питание в месяц составит 20 500 тенге как в государственных, так и в частных ясли-садах.

При этом госзаказ на одного ребенка определен в 41 197 тенге.

По данным акимата, государственные детсады посещают 36 571 ребенок, частные – 30 638.

На посещение одного ребенка в специализированных ясли-садах госзаказ составит 73 797 тенге (1548 детей). В предшкольных группах – 17 805 тенге на ребенка.

На посещение санаторного ясли-сада из бюджета будет выделено 61 519 тенге на одного ребенка в месяц.

Как поясняется, расчет норм питания на одного ребенка произведен согласно средним ценам на продукты питания, полученным на сайте Бюро национальной статистики по городу Алматы.

Всего в Алматы на начало 2022 года функционируют 862 дошкольных организации, из них 192 государственных и 670 частных.

Кроме того, в рамках инклюзивного образования при 10 государственных ясли-садах общего типа назначения работают коррекционные группы на 257 мест, где также отсутствует родительская оплата за питание.

Также в целях увеличения охвата при 9 государственных ясли-садах общего типа назначения открыты предшкольные группы с неполным днем пребывания без питания и сна на 265 мест, где дети обучаются на бесплатной основе.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 4 февраля.