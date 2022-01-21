В ВКО снимают жесткие карантинные меры для субъектов МСБ

Важно отметить, что в Восточном Казахстане уже начали отменять карантинные меры для предприятий малого и среднего бизнеса.

Глава региона Даниал Ахметов встретился с представителями этого сектора, в частности, в сфере общепита.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

И буквально с сегодняшнего дня в кафе, ресторанах, караоке-барах, ночных клубах, бильярдных и банкетных залах больше не будет ограничений по времени работы, а только по заполняемости помещений. Теперь разрешено проведение торжественных памятных, семейных мероприятий в банкетных залах при заполняемости на 50 процентов, но не более ста человек. В караоке, бильярдных, боулинге, а также компьютерных клубах теперь заполняемость зала должна быть не более 50 процентов, а для ночных клубов – не более 70 процентов.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Послабления коснулись и религиозных организаций. Разрешено проводить коллективные богослужения в закрытых помещениях при заполняемости не более 50 процентов.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Предприниматели отметили, что именно так должно работать слышащее государство, и поблагодарили за возможность продолжать деятельность и сохранять рабочие места. Они также заверили, что все сотрудники привиты, работают по программе Ashyq и соблюдают все санитарные нормы.

К слову, регион показывает хорошие темпы по ревакцинации: уже сейчас повторно привиты 142 тысячи человек, к началу февраля эта цифра составит 238 тысяч. Сегодня завершается кампания по вакцинации Pfizer детей от 12 лет. 100% подростков ВКО будут привиты от коронавирусной инфекции.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Наша принципиальная позиция – не рисковать здоровьем детей. Поэтому пока школьники, за исключением 9-11 классов, занимаются дистанционно, а детские развлекательные центры остаются закрытыми. Даниал Ахметов

Глава региона поблагодарил предпринимателей за поддержку, оказанную в дни трагических событий 4 и 5 января. В свою очередь бизнесмены отметили, что даже поэтапное снятие ограничительных мер позволит не закрываться, продолжать деятельность и сохранять рабочие места.