"Надо любить Родину": Токаев анонсировал жесткие меры и встречу с предпринимателями в 2026 году

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 17:22 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о благоустройстве столицы Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Так, выступая на совещании 24 декабря 2025 года, глава государства подчеркнул, что в рамках программы "Новый облик" в течение пяти лет планируется обновить 150 фасадов в исторической части города.

"Параллельно будет проводиться благоустройство улиц. В целом, за последние два года в Астане появилось много общественных пространств, зеленых насаждений и рекреационных зон. Это очень хорошо. Жители столицы отмечают данное обстоятельство, дают положительную оценку. Но теперь нам нужно бороться с тем, чтобы должным образом содержать данные сооружения. Это в первую очередь зависит от граждан Казахстана, и посещающих столицу, и постоянно живущих здесь людей. Я обращаюсь к Министерству внутренних дел, Департаменту полиции: вы должны следить за этим".Касым-Жомарт Токаев

Далее президент уточнил, что для того, чтобы украшать город, нужно помимо бюджетных привлекать частные средства в качестве спонсорских.

"Я планирую в новом году собрать наших предпринимателей и еще раз обратиться к ним. Я лично буду принимать жесткие меры. В конце концов, надо любить свою Родину. Следует активизировать работу по реновации торговых, промышленных и жилых кварталов правого берега. Вопросы благоустройства всегда будут волновать граждан. Это понятно, они имеют право говорить об этом. Но и акимат должен требовать высокую культуру со стороны граждан, проживающих постоянно в нашей столице и посещающих ее".Касым-Жомарт Токаев

Немного ранее Токаев подчеркнул, что Астана получила положительную оценку Си Цзиньпина.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
