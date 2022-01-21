Синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев 22 января

Погода на территории Казахстана ожидается без существенных изменений: на большую часть сохранит свое влияние отрог антициклона – ожидается погода без осадков, а фронтальные разделы по-прежнему будут вызывать осадки (преимущественно снег) на западе и юге страны. Также с ними сохранятся усиление ветра с низовой метелью и гололед. Местами по республике ожидаются туман. РГП «Казгидромет»

На севере, в горных, предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах усилится ветер 15-20 м/с, днем в горных районах – гололед.

На юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман, на горных перевалах усилится ветер 15-20 м/с, днем в горных районах – гололед.

На западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, ночью на севере – туман.

На севере, востоке, юге Алматинской области ожидаются туман, гололед.

На севере, востоке Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, севере, юге Северо-Казахстанской, севере, центре Мангистауской, западе Атырауской, севере Восточно-Казахстанской, центре Кызылординской областей ожидается туман.