Диетологи назвали пять вариантов ускорения процесса похудения

Для того, чтобы быстрее избавиться от лишних килограммов, стоит пересмотреть свой рацион питания. Об этом диетологи рассказали belnovosti.by.

Пять вариантов, на которые стоит обратить внимание:

1. По мнению диетологов, стоит чаще готовить домашнюю еду с использованием полезных пряностей.

В частности, одним из самых мощных средств является куркума. Эта специя, к тому же, поможет поддержать организм в непростой период похудения.

Также, по мнению специалистов, стоит помнить о «волшебных» свойствах корня имбиря, который помогает бороться с жировыми отложениями.

Другими полезными пряностями, как отметили диетологи, являются корица, гвоздика, различные виды перца.

2. Как считают специалисты, в свой рацион стоит добавить порцию свежего ананаса.

После этого вы станете замечать позитивный результат.

3. Также, по мнению диетологов, не стоит забывать о питьевом режиме.

Нужно пить обычную воду в большом количестве во время активного похудения – ориентировочно два литра.

Специалисты отметили, что в жидкость можно добавлять лимоны, огурец и имбирь.

Это сделает напиток вкусным и весьма полезным.

4. Диетологи отметили, что одним из самых лучших овощей для похудения является сельдерей, который содержит минимальное количество калорий, благодаря чему на его переработку расходуется большое количество энергии.

Также стоит обращать внимание на листовые овощи, которые обладают богатым составом и небольшим показателем калорийности.

5. Вместе с тем специалисты рекомендовали пить чай.

В первой половине дня стоит пить улун и пуэр. Во второй половине дня стоит обращать внимание на травяные чаи.

Улун — полуферментированный чай, занимающий среднее положение между черным и зеленым.

Пуэр — постферментированный чай, который «дозревает» после обычной ферментации естественным или ускоренным образом.