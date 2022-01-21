Девушка в одиночку облетела земной шар и установила мировой рекорд

Зара Рутерфорд из Бельгии на сверхлегком самолете «Акула» начала свое путешествие в середине августа и вернулась домой 20 января.

Как отмечается на сайте Книги рекордов Гиннесса, во время своего перелета Зара также побила рекорд самого молодого человека, совершившего одиночное кругосветное путешествие на сверхлегком самолете.

Фото: guinnessworldrecords.com

Своим достижением летчица хотела призвать девушек серьезно заняться авиацией и точными наукам.

Во время моего кругосветного путешествия я надеялась побудить других девушек тоже начать летать или заняться карьерой, связанной со всесторонним участием женщин в области науки, техники, инженерии и математики. Только 5% из коммерческих пилотов – женщины, и 15% специалистов по информатике – женщины. Это очень низкий показатель, учитывая, что это удивительная карьера с прекрасными возможностями, –заявила Зара Резерфорд на своем сайте.

Фото: guinnessworldrecords.com

Во время своего первоначального маршрута она пролетала над Великобританией, Исландией, Гренландией, Канадой, США, Латинской Америкой и Колумбией. Затем Зара направилась на север.

Во время своего обратного полета она следовала над Аляской, Россией, Кореей, Индонезией, Индией, Ближним Востоком и приземлилась в Бельгии после шести долгих месяцев.