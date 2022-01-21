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17:13 21.01.2022

Девушка в одиночку облетела земной шар и установила мировой рекорд

Зара Рутерфорд кругосветное путешествие Фото: guinnessworldrecords.com
Бельгийская летчица в 19 лет смогла в одиночку совершить кругосветное путешествие на легкомоторном самолете за 199 дней и попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая женщина, которой удалось облететь все пять континентов, передает Zakon.kz.

Зара Рутерфорд из Бельгии на сверхлегком самолете «Акула» начала свое путешествие в середине августа и вернулась домой 20 января.

Как отмечается на сайте Книги рекордов Гиннесса, во время своего перелета Зара также побила рекорд самого молодого человека, совершившего одиночное кругосветное путешествие на сверхлегком самолете.

летчица Зара Резерфорд кругосветный полет

Фото: guinnessworldrecords.com

Своим достижением летчица хотела призвать девушек серьезно заняться авиацией и точными наукам.

Во время моего кругосветного путешествия я надеялась побудить других девушек тоже начать летать или заняться карьерой, связанной со всесторонним участием женщин в области науки, техники, инженерии и математики. Только 5% из коммерческих пилотов – женщины, и 15% специалистов по информатике – женщины. Это очень низкий показатель, учитывая, что это удивительная карьера с прекрасными возможностями, –заявила Зара Резерфорд на своем сайте.

мировой рекорд

Фото: guinnessworldrecords.com

Во время своего первоначального маршрута она пролетала над Великобританией, Исландией, Гренландией, Канадой, США, Латинской Америкой и Колумбией. Затем Зара направилась на север.

Во время своего обратного полета она следовала над Аляской, Россией, Кореей, Индонезией, Индией, Ближним Востоком и приземлилась в Бельгии после шести долгих месяцев.

Оксана Житникова
Бельгия
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