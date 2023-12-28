Мировой рекорд по лепке снеговиков установили жители Костанайской области

Жители села Камысты Костанайской области накануне установили рекорд по лепке снеговиков, который попал в Книгу рекордов Гиннеса, сообщает Zakon.kz.

Задавшись целью побить мировой рекорд по самому большому количеству снежных персонажей, слепленных в одном месте, жители Камысты приступили к процессу заранее и подготовились. Целью сельчан было изготовить 2024 снеговика. По окончании процесса камыстинцы налепили 2 300 снежных человечка и установили мировой рекорд, пишут Костанайские новости.

Достижение сельчан зафиксировали представитель Книги рекордов Гиннеса вчера, 27 декабря.

Известно, что предыдущий рекорд принадлежит жителям Китая, которые смастерили в прошлом году две тысячи снеговиков.

Двумя неделями ранее стало известно, что петропавловские мастерицы сшили 500-метровое корпе для участия в конкурсе и стали рекордсменками Казахстана.