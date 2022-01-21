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Законодательство РК
17:19 21.01.2022

Камнем по голове — подростка убили в Алматинской области

камень в руках Фото: pxhere
7 января было обнаружено тело 16-летнего подростка с признаками насильственной смерти, передает Zakon.kz.

Было начато досудебное расследование по ст. 106 ч. 3 УК РК.

Полицейским удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался 21-летней парень.

Погибший юноша был его близким знакомым и приехал к нему в гости. Когда они вдвоем возвращались из магазина в нетрезвом состоянии, произошла ссора, в ходе которой он ударил погибшего камнем по голове, после чего, испугавшись ответственности, скрылся. ДП Алматинской области

Подозреваемому лицу на период досудебного расследования избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Анастасия Стативкина
Алматинская область
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