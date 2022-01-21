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Законодательство РК
17:50 21.01.2022

Рост цен на продукты – куда казахстанцы могут отправлять жалобы

рк, продукты, цены, рост, казахстанцы, жалобы Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Министерстве торговли и интеграции РК разъяснили, куда казахстанцам отправлять жалобы на рост цен, передает Zakon.kz.

По словам председателя Комитета торговли МТИ РК Ержана Казанбаева, пороговые значения на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) устанавливаются акиматами для каждого региона отдельно и не распространяются на другие регионы страны.

Сведения о предельных ценах являются открытыми и размещаются в открытых источниках, включая портал «Әділет» и официальные сайты акиматов.Ержан Казанбаев

Также он рассказал, в какие госорганы можно обращаться с жалобами на рост цен.

Первый канал – это акиматы, так как на сегодня в местных исполнительных органах есть инструмент по контролю за торговыми надбавками, вознаграждениями в торговых сетях, чтобы цена не превышала 15% торговой надбавки с привлечением общественного контроля.

Второй механизм – это Комитет по защите прав потребителей МТИ РК, территориальные департаменты комитета, Комитет торговли (скоро появится возможность для обращения через территориальные департаменты), а также можно обратиться посредством платформы e-tutynushy, через которую можно также подать жалобу на магазин, завышающий цены на СЗПТ.

Третий госорган – это Агентство РК по защите и развитию конкуренции и его территориальные департаменты, куда можно обратиться в случае подозрений, что появились факты создания искусственного дефицита продуктов питания или ценовых спекуляций.

После этого будут приниматься определенные меры реагирования со стороны акиматов, МТИ и АЗРК.Пресс-служба МТИ РК

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