18:12 21.01.2022
Столицу и три области Казахстана накроет туман
Фото: pixabay
Западно-Казахстанскую, Акмолинскую, Кызылординскую области и Нур-Султан накроет туман, сообщает Zakon.kz.
По данным синоптиков, 22 января на западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед, ночью на севере области – туман. Ветер юго-восточный, на западе, северо-западе области 15-20 м/с.
В Уральске ожидается туман.
22 января на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Временами в Нур-Султане также прогнозируют туман, – говорится в сообщении РГП «Казгидромет».
Кроме того, туман ожидают в центре Кызылординской области и Кызылорде.