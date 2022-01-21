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18:12 21.01.2022

Столицу и три области Казахстана накроет туман

штормовое предупреждение Фото: pixabay
Западно-Казахстанскую, Акмолинскую, Кызылординскую области и Нур-Султан накроет туман, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, 22 января на западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед, ночью на севере области – туман. Ветер юго-восточный, на западе, северо-западе области 15-20 м/с.

В Уральске ожидается туман.

22 января на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Временами в Нур-Султане также прогнозируют туман, – говорится в сообщении РГП «Казгидромет».

Кроме того, туман ожидают в центре Кызылординской области и Кызылорде.

Анастасия Московчук
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