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Законодательство РК
19:45 21.01.2022

Закон об открытом небе между Казахстаном и США подписал Токаев

аэропорт Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о воздушном сообщении», передает Zakon.kz.

Как сообщал ранее Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, основной целью соглашения является установление правовой базы для открытия прямого авиасообщения между Казахстаном и Соединенными Штатами, в том числе с финансовыми центрами, для продвижения Международного финансового центра Астана (МФЦА).

Согласно рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по либерализации воздушного сообщения и предложениям американской стороны, в рамках соглашения стороны могут выполнять полеты без ограничений по количеству авиакомпаний, пунктов назначения и частот, в том числе с пятой степенью «свободы воздуха» для пассажирских перевозок.Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев

По его словам, это соглашение является первым в истории страны в режиме «открытого неба», то есть любая казахстанская авиакомпания теперь сможет выполнять пассажирские полеты с неограниченным количеством частот из любого города Казахстана в любой город США, а также грузовые полеты между пунктами Соединенных Штатов Америки и любыми пунктами за пределами США.

Отмечается, что это не повлечет со стороны Казахстана дополнительных бюджетных затрат и обязательств и направлено на повышение транспортной доступности.

Елена Беляева
Токаев Касым-Жомарт Казахстан США
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