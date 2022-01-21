Завод по выпуску удобрений построят в Жамбылской области - Токаев подписал закон

Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о реализации проекта «Строительство и эксплуатация завода по выпуску минеральных удобрений», - говорится в официальном сообщении Акорды.

Ранее сообщалось, что депутаты Сената ратифицировали Соглашение.

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов уточнил, что Соглашение предусматривает создание необходимых инвестиционных и нормативно-правовых условий, обеспечивающих строительство и эксплуатацию в Жамбылской области химического комплекса с полным производственным циклом – от добычи фосфатного сырья до выпуска экспортоориентированной продукции – минеральных удобрений и попутных индустриальных продуктов.

Проект, добавил он, реализуется российской компанией «ЕвроХим», которая является дочерним предприятием транснациональной компании EuroChem Group.

Реализация проекта осуществляется в два этапа.

Сумма инвестиций составила 126 млн долларов.

Законопроектом устанавливается предполагаемый период строительства – 2019 – 2024 годы и предполагаемый период эксплуатации завода – не менее 50 лет.