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Законодательство РК
19:46 21.01.2022

Завод по выпуску удобрений построят в Жамбылской области - Токаев подписал закон

строительство завода закон Фото: Zakon.kz
Касым-Жомарт Токаев подписал закон о строительстве в Жамбылской области завода по выпуску удобрений, сообщает Zakon.kz.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о реализации проекта «Строительство и эксплуатация завода по выпуску минеральных удобрений», - говорится в официальном сообщении Акорды.

Ранее сообщалось, что депутаты Сената ратифицировали Соглашение.

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов уточнил, что Соглашение предусматривает создание необходимых инвестиционных и нормативно-правовых условий, обеспечивающих строительство и эксплуатацию в Жамбылской области химического комплекса с полным производственным циклом – от добычи фосфатного сырья до выпуска экспортоориентированной продукции – минеральных удобрений и попутных индустриальных продуктов.

Проект, добавил он, реализуется российской компанией «ЕвроХим», которая является дочерним предприятием транснациональной компании EuroChem Group.

Реализация проекта осуществляется в два этапа.

Сумма инвестиций составила 126 млн долларов.

Законопроектом устанавливается предполагаемый период строительства – 2019 – 2024 годы и предполагаемый период эксплуатации завода – не менее 50 лет.

Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Жамбылская область
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