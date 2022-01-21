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22:11 21.01.2022

Умер известный по мультсериалу «Жизнь с Луи» американский комик

комик Фото: Instagram/louieanderson
Луи Андерсон скончался в возрасте 68 лет, передает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, комик боролся с раком крови и находился на лечении в больнице Лас-Вегаса.

Луи Андерсон родился в 1953 году в американской Миннесоте. В США он был популярным комиком, а также снимался в различных телепроектах. Зрителю он известен по мультсериалу «Жизнь с Луи», выпуском которого он руководил. Мультсериал был основан на воспоминаниях комика о жизни с родителями в детском возрасте.

мультсериал

Фото: скриншот

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