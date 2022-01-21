Умер известный по мультсериалу «Жизнь с Луи» американский комик

Как пишут РИА Новости, комик боролся с раком крови и находился на лечении в больнице Лас-Вегаса.

Луи Андерсон родился в 1953 году в американской Миннесоте. В США он был популярным комиком, а также снимался в различных телепроектах. Зрителю он известен по мультсериалу «Жизнь с Луи», выпуском которого он руководил. Мультсериал был основан на воспоминаниях комика о жизни с родителями в детском возрасте.