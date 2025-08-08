Умер известный американский астронавт Джеймс Ловелл

Американский астронавт и командир космического корабля "Аполлон-13" Джеймс Ловелл скончался в возрасте 97 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление NASA.

"Джеймс Ловелл, командир "Аполлона-13", который помог превратить неудачную лунную миссию в триумф инженерной мысли, скончался в возрасте 97 лет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что космонавт был одним из самых часто выходящих на миссии астронавтов США. Он осуществил четыре космических полета – "Джемини-7", "Джемини-12", "Аполлон-8" и "Аполлон-13". Общее время пребывания Ловелла в космосе составляет 715 часов, 4 минуты и 57 секунд.

