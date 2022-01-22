Розмарин способен защитить от болезни Альцгеймера – ученые

Как пишет rg.ru, розмарин обладает противомикробным, противораковым, антидиабетическим, антидепрессивным, нейропротекторным, противовоспалительным действием и эффективен против ожирения.

Было обнаружено, что эфирное масло и экстракт розмарина содержат несколько биологически активных соединений. По сравнению с синтетическими агентами, Rosmarinus officinalis показал низкий уровень токсичности и мало побочных эффектов. Rosmarinus officinalis перспективен в качестве натурального пищевого консерванта и терапевтического средства при лечении многих заболеваний, – пишут авторы научной работы.

Ученые отмечают, что состав эфирного масла и экстракта розмарина включает в себя сильные антиоксиданты – карнозиновую кислоту, карнозол и розмариновую кислоту. А карнозиновая кислота, в частности, способна поддерживать здоровую функцию глаз.

Другая группа исследователей установила, что розмарин улучшает пищеварение. Желудочно-кишечный тракт способен легко поглощать розмариновую кислоту, что позволяет этому соединению довольно быстро оказывать свое благотворное воздействие, утверждают эксперты.

Также, благодаря своим мощным противовоспалительным свойствам, розмариновая кислота может сдерживать тяжесть и частоту сезонных аллергий, например, риноконъюнктивита.

Как показало одно исследование, у пациентов, которые принимали розмариновую кислоту в течение 21 дня, значительно уменьшались симптомы риноконъюнктивита по сравнению с пациентами, которым давали плацебо.

Считается, что розмарин усиливает дофаминергические, серотонинергические, норадренергические и холинергические функции в головном мозге, что, возможно, объясняет его антидепрессивное действие. Примечательно, что Rosmarinus officinalis продемонстрировал значительный защитный эффект против нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и слабоумие, – говорят ученые.