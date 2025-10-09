#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
541.54
629.16
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
541.54
629.16
6.64
Наука и технологии

Ученые создали нанопрепарат, который может защитить от болезни Альцгеймера

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 01:52 Фото: pixabay
Исследователи из Испании и Китая разработали инновационный нанопрепарат, способный восстанавливать сосудистую систему мозга и очищать его от токсичного белка бета-амилоида, который считается ключевым фактором развития болезни Альцгеймера, сообщает Zakon.kz.

Результаты работы опубликованы в журнале Signal Transduction and Targeted Therapy (STTT).

Созданный препарат, получивший название SBP1, относится к новому классу "супрамолекулярных лекарств". В отличие от традиционных наносредств, которые лишь доставляют активные вещества, SBP1 сам оказывает лечебное воздействие – он восстанавливает гематоэнцефалический барьер (ГЭБ), контролирующий обмен веществ между кровью и мозгом.

Нарушение работы ГЭБ считается одним из ранних признаков болезни Альцгеймера. Ученые доказали, что его восстановление помогает мозгу самостоятельно избавляться от бета-амилоида, скопление которого нарушает деятельность нейронов и приводит к ухудшению памяти.

"Всего через час после введения препарата мы зафиксировали снижение уровня Aβ в мозге на 50-60 %", – сообщил соавтор исследования, научный сотрудник Западно-Китайской больницы и аспирант Университетского колледжа Лондона Цзюньян Чэнь.

Эксперименты проводились на лабораторных мышах с генетической моделью болезни Альцгеймера. После введения трех доз SBP1 у животных наблюдалось не только уменьшение амилоидных отложений, но и восстановление когнитивных функций.

В долгосрочном эксперименте препарат продемонстрировал устойчивый эффект: мыши, эквивалентные по возрасту 60-летнему человеку, сохраняли активность и ясность мышления до возраста, сопоставимого с 90 человеческими годами.

"Мы полагаем, что терапевтический эффект достигается благодаря восстановлению сосудистой системы мозга. Когда барьер начинает функционировать правильно, токсичные белки выводятся, и мозг возвращается к сбалансированному состоянию", – объяснил руководитель проекта Джузеппе Батталья, профессор Института биоинженерии Каталонии (IBEC).

Ученые считают, что этот подход может помочь в лечении не только болезни Альцгеймера, но и других форм деменции, связанных с сосудистыми нарушениями. Следующий этап – клинические испытания на людях.

Ранее сообщалось, что ученые из любопытства "разбудили" 40 000-летний вирус.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Как улучшить очистку мозга в период развития деменции – исследование
01:51, 24 марта 2024
Как улучшить очистку мозга в период развития деменции – исследование
Ожирение повышает риск развития болезни Альцгеймера, заявили ученые
18:44, 24 февраля 2023
Ожирение повышает риск развития болезни Альцгеймера, заявили ученые
Ученые назвали профессии с наименьшим риском развития болезни Альцгеймера
20:31, 17 декабря 2024
Ученые назвали профессии с наименьшим риском развития болезни Альцгеймера
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: