Ученые создали нанопрепарат, который может защитить от болезни Альцгеймера

Исследователи из Испании и Китая разработали инновационный нанопрепарат, способный восстанавливать сосудистую систему мозга и очищать его от токсичного белка бета-амилоида, который считается ключевым фактором развития болезни Альцгеймера, сообщает Zakon.kz.

Результаты работы опубликованы в журнале Signal Transduction and Targeted Therapy (STTT).

Созданный препарат, получивший название SBP1, относится к новому классу "супрамолекулярных лекарств". В отличие от традиционных наносредств, которые лишь доставляют активные вещества, SBP1 сам оказывает лечебное воздействие – он восстанавливает гематоэнцефалический барьер (ГЭБ), контролирующий обмен веществ между кровью и мозгом.

Нарушение работы ГЭБ считается одним из ранних признаков болезни Альцгеймера. Ученые доказали, что его восстановление помогает мозгу самостоятельно избавляться от бета-амилоида, скопление которого нарушает деятельность нейронов и приводит к ухудшению памяти.

"Всего через час после введения препарата мы зафиксировали снижение уровня Aβ в мозге на 50-60 %", – сообщил соавтор исследования, научный сотрудник Западно-Китайской больницы и аспирант Университетского колледжа Лондона Цзюньян Чэнь.

Эксперименты проводились на лабораторных мышах с генетической моделью болезни Альцгеймера. После введения трех доз SBP1 у животных наблюдалось не только уменьшение амилоидных отложений, но и восстановление когнитивных функций.

В долгосрочном эксперименте препарат продемонстрировал устойчивый эффект: мыши, эквивалентные по возрасту 60-летнему человеку, сохраняли активность и ясность мышления до возраста, сопоставимого с 90 человеческими годами.

"Мы полагаем, что терапевтический эффект достигается благодаря восстановлению сосудистой системы мозга. Когда барьер начинает функционировать правильно, токсичные белки выводятся, и мозг возвращается к сбалансированному состоянию", – объяснил руководитель проекта Джузеппе Батталья, профессор Института биоинженерии Каталонии (IBEC).

Ученые считают, что этот подход может помочь в лечении не только болезни Альцгеймера, но и других форм деменции, связанных с сосудистыми нарушениями. Следующий этап – клинические испытания на людях.

