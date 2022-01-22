Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
07:13 22.01.2022

ВОЗ одобрила применение вакцины Pfizer для детей старше пяти лет

вакцинация детей Фото: Zakon.kz
Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации ВОЗ одобрила использование вакцины Pfizer/BioNTech для детей в возрасте 5-11 лет, сообщает Zakon.kz

Консультативная группа ВОЗ рекомендовала расширить использование вакцины Pfizer/BioNTech на детей в возрасте 5-11 лет.

Для детей рекомендовали уменьшенную дозу в 10 микрограммов, что втрое меньше дозировки, которая применяется для вакцинации лиц старше 12 лет.

Консультативная группа ВОЗ также рекомендовала бустерную вакцинацию против коронавируса через 4-6 месяцев после первичной вакцинации для лиц, которые относятся к группам риска, например, пожилых или работников здравоохранения.

Новость по теме

В Японии одобрили Pfizer для вакцинации детей от пяти до 11 лет

Данияр Кунафин
COVID-19 ВОЗ
Вся правда о «Назарбаев Фонде» – Аслан Саринжипов
21.01.2022
Главный санврач Казахстана подписал новое постановление
21.01.2022
Продолжительность школьных каникул в 2022 году утвердили в Казахстане
21.01.2022
Постановление санврача – как будут учиться школьники в Казахстане
21.01.2022
Информацию о мясе за 2050 тенге прокомментировали в акимате Алматы
21.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости