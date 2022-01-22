ВОЗ одобрила применение вакцины Pfizer для детей старше пяти лет

Консультативная группа ВОЗ рекомендовала расширить использование вакцины Pfizer/BioNTech на детей в возрасте 5-11 лет.

Для детей рекомендовали уменьшенную дозу в 10 микрограммов, что втрое меньше дозировки, которая применяется для вакцинации лиц старше 12 лет.

Консультативная группа ВОЗ также рекомендовала бустерную вакцинацию против коронавируса через 4-6 месяцев после первичной вакцинации для лиц, которые относятся к группам риска, например, пожилых или работников здравоохранения.