08:52 21.01.2022
В Японии одобрили Pfizer для вакцинации детей от пяти до 11 лет
Фото: Pfizer
Сообщение об одобрении опубликовало Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии, передает Zakon.kz.
Дозы вакцины для детей этого возраста составят одну треть от дозы для вакцинации взрослых, говорится в сообщении Минздрава Японии.
Активные ингредиенты взрослого и детского препаратов одинаковые.
В январе стало известно о разработке в Японии пожизненной вакцины от COVID-19. Клинические испытания препарата могут начаться ориентировочно в 2023 году.
В Японии разрабатывают пожизненную вакцину от COVID-19
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В декабре 2021 года правительство Японии официально сертифицировало применение вакцины от коронавируса компании Moderna в качестве бустера.