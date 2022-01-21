В Японии одобрили Pfizer для вакцинации детей от пяти до 11 лет

Дозы вакцины для детей этого возраста составят одну треть от дозы для вакцинации взрослых, говорится в сообщении Минздрава Японии.

Активные ингредиенты взрослого и детского препаратов одинаковые.

В январе стало известно о разработке в Японии пожизненной вакцины от COVID-19. Клинические испытания препарата могут начаться ориентировочно в 2023 году.

Новость по теме В Японии разрабатывают пожизненную вакцину от COVID-19

В декабре 2021 года правительство Японии официально сертифицировало применение вакцины от коронавируса компании Moderna в качестве бустера.