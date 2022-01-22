Небольшой спад суточной заболеваемости COVID-19 выявили в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 21 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки зарегистрировано 15 169 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 4 214,
в Алматы – 2 179,
в Шымкенте – 435,
в Акмолинской области –1 017,
в Актюбинской области – 593,
в Алматинской области – 562,
в Атырауской области – 553,
в ВКО – 459,
в Жамбылской области – 296,
в ЗКО – 521,
в Карагандинской области – 2 104,
в Костанайской области – 434,
в Кызылординской области – 286,
в Мангистауской области – 256,
в Павлодарской области – 916,
в СКО – 197,
в Туркестанской области – 147.
Всего в стране подтверждено 1 132 329 случая.
3 907 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
в Нур-Султане - 1 464,
в Алматы - 1 020,
в Шымкенте - 0,
в Акмолинской области - 35,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 295,
в Атырауской области - 73,
в ВКО - 170,
в Жамбылской области - 43,
в ЗКО - 24,
в Карагандинской области - 344,
в Костанайской области - 26,
в Кызылординской области – 61,
в Мангистауской области - 27,
в Павлодарской области - 124,
в СКО - 183,
в Туркестанской области - 18.
Всего в стране выздоровело 984 751 человека от COVID-19.
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