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08:07 22.01.2022

Небольшой спад суточной заболеваемости COVID-19 выявили в Казахстане

Коронавирус Казахстан 22 декабря Фото: Zakon.kz
Тем не менее, число заболевших КВИ за сутки превышает 15 тысяч. За сутки в стране зарегистрировали на 1115 заболевших меньше, чем днем ранее, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 21 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 15 169 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 4 214,

  • в Алматы – 2 179,

  • в Шымкенте – 435,

  • в Акмолинской области –1 017,

  • в Актюбинской области – 593,

  • в Алматинской области – 562,

  • в Атырауской области – 553,

  • в ВКО – 459,

  • в Жамбылской области – 296,

  • в ЗКО – 521,

  • в Карагандинской области – 2 104,

  • в Костанайской области – 434,

  • в Кызылординской области – 286,

  • в Мангистауской области – 256,

  • в Павлодарской области – 916,

  • в СКО – 197,

  • в Туркестанской области – 147.

Всего в стране подтверждено 1 132 329 случая.

3 907 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в Нур-Султане - 1 464,

  • в Алматы - 1 020,

  • в Шымкенте - 0,

  • в Акмолинской области - 35,

  • в Актюбинской области - 0,

  • в Алматинской области - 295,

  • в Атырауской области - 73,

  • в ВКО - 170,

  • в Жамбылской области - 43,

  • в ЗКО - 24,

  • в Карагандинской области - 344,

  • в Костанайской области - 26,

  • в Кызылординской области – 61,

  • в Мангистауской области - 27,

  • в Павлодарской области - 124,

  • в СКО - 183,

  • в Туркестанской области - 18.

Всего в стране выздоровело 984 751 человека от COVID-19.

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