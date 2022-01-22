Небольшой спад суточной заболеваемости COVID-19 выявили в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 21 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 15 169 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 4 214,

в Алматы – 2 179,

в Шымкенте – 435,

в Акмолинской области –1 017,

в Актюбинской области – 593,

в Алматинской области – 562,

в Атырауской области – 553,

в ВКО – 459,

в Жамбылской области – 296,

в ЗКО – 521,

в Карагандинской области – 2 104,

в Костанайской области – 434,

в Кызылординской области – 286,

в Мангистауской области – 256,

в Павлодарской области – 916,

в СКО – 197,

в Туркестанской области – 147.

Всего в стране подтверждено 1 132 329 случая.

3 907 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в Нур-Султане - 1 464,

в Алматы - 1 020,

в Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 35,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 295,

в Атырауской области - 73,

в ВКО - 170,

в Жамбылской области - 43,

в ЗКО - 24,

в Карагандинской области - 344,

в Костанайской области - 26,

в Кызылординской области – 61,

в Мангистауской области - 27,

в Павлодарской области - 124,

в СКО - 183,

в Туркестанской области - 18.

Всего в стране выздоровело 984 751 человека от COVID-19.