Арнольд Шварценеггер попал в ДТП

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер попал в серьезное ДТП, пишет TMZ.

Шварценеггер ехал на черном внедорожнике Yukon и столкнулся с красным Toyota Prius. Внедорожник частично оказался на крыше Prius, а также задел находившийся рядом Porsche Cayenne.

По словам очевидцев, авария была похожа на «киношный трюк». От столкновения в машине актера сработали подушки безопасности.

Cам Шварценеггер не пострадал. Женщина, которая была за рулем Prius, получила травмы, ее госпитализировали.

Сообщается, что актер находился на месте аварии. Он был «глубоко обеспокоен» случившимся и выразил желание лично навестить пострадавшую.