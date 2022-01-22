Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
08:38 22.01.2022

Арнольд Шварценеггер попал в ДТП

Шварценеггер ДТП Фото: Instagram/schwarzenegger
Шварценеггер в дорожном происшествии не пострадал. Водителя другого автомобиля доставили в больницу, сообщает Zakon.kz.

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер попал в серьезное ДТП, пишет TMZ.

Шварценеггер ехал на черном внедорожнике Yukon и столкнулся с красным Toyota Prius. Внедорожник частично оказался на крыше Prius, а также задел находившийся рядом Porsche Cayenne.

По словам очевидцев, авария была похожа на «киношный трюк». От столкновения в машине актера сработали подушки безопасности.

Cам Шварценеггер не пострадал. Женщина, которая была за рулем Prius, получила травмы, ее госпитализировали.

Сообщается, что актер находился на месте аварии. Он был «глубоко обеспокоен» случившимся и выразил желание лично навестить пострадавшую.

Данияр Кунафин
США
Вся правда о «Назарбаев Фонде» – Аслан Саринжипов
21.01.2022
Главный санврач Казахстана подписал новое постановление
21.01.2022
Продолжительность школьных каникул в 2022 году утвердили в Казахстане
21.01.2022
Постановление санврача – как будут учиться школьники в Казахстане
21.01.2022
Информацию о мясе за 2050 тенге прокомментировали в акимате Алматы
21.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости