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У Арнольда Шварценеггера появился гигантский двойник

Рекорд Гиннесса, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 03:50 Фото: Instagram/schwarzenegger
В Калифорнии представили огромную фигуру Арнольда Шварценеггера, сообщает Zakon.kz.

Официально фигура стала самой большой в мире. Информация об этом опубликована на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Рекорд Гиннесса, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 03:50

Фото: guinnessworldrecords

Высота двойника актера составляет около 6,75 м. Это больше роста среднестатистического жирафа, который достигает примерно 5,5 м. Фигура также превышает размер рельефа с лицами президентов США на горе Рашмор.

Изделие создано из металла, пластика и пенопласта. Оно является увеличенной копией 10-сантиметровой фигурки персонажа Люка Бруннера, которого сыграл Шварценеггер в сериале "Фубар".

Это не единственный рекорд, связанный со знаменитостями из США. Недавно американка стала рекордсменкой благодаря тому, что сделала 18 татуировок с изображением Мадонны. Ради своеобразного подвига женщина потратила 110 часов и около 10 тыс. долларов.

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