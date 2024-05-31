У Арнольда Шварценеггера появился гигантский двойник

В Калифорнии представили огромную фигуру Арнольда Шварценеггера, сообщает Zakon.kz.

Официально фигура стала самой большой в мире. Информация об этом опубликована на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Фото: guinnessworldrecords

Высота двойника актера составляет около 6,75 м. Это больше роста среднестатистического жирафа, который достигает примерно 5,5 м. Фигура также превышает размер рельефа с лицами президентов США на горе Рашмор.

Изделие создано из металла, пластика и пенопласта. Оно является увеличенной копией 10-сантиметровой фигурки персонажа Люка Бруннера, которого сыграл Шварценеггер в сериале "Фубар".

Это не единственный рекорд, связанный со знаменитостями из США. Недавно американка стала рекордсменкой благодаря тому, что сделала 18 татуировок с изображением Мадонны. Ради своеобразного подвига женщина потратила 110 часов и около 10 тыс. долларов.