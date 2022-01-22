Бывший заключенный сравнил тюремную и школьную еду в США

Крис Вангеллоу, чьи дети посещают Центральный школьный округ Паришвилл-Хопкинтон, поделился фотографией в Facebook, на которой была изображена еда, состоящая из нескольких куриных наггетсов, моркови и небольшого количества белого риса, сообщает New York Post.

В тюрьме, где отбывал наказание Крис Вангеллоу, подтвердили, что в тюрьме еда не намного, но лучше.

Сообщается, что школа заключает контракты на питание через Советы кооперативных образовательных служб.

В свою очередь, заключенные в тюрьмах получают трехразовое, более сытное питание.

Обед в тюремном комплексе может состоять из мясного ассорти, риса, сока, овощей, приготовленных на пару, и цельнозернового хлеба, в то время как на ужин предлагаются такие блюда, как запеченная курица, ямайские котлеты из говядины, рыба, тушеная говядина, картофельное пюре и сок.

В ответ на негативную реакцию интендант Центрального школьного округа Хопкинтон Уильям Коллинз извинился за скудное питание в школах и сказал, что создал рабочую группу для решения этих проблем.