Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Заключенного Харви Вайнштейна экстренно госпитализировали

Харви Вайнштейн - известный кинопродюсер, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 07:15 Фото: EastNews
Американского продюсера Харви Вайнштейна, ранее обвиненного в сексуализированном насилии, экстренно госпитализировали из тюрьмы в Нью-Йорке, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала ABC, осужденный американский кинопродюсер Харви Вайнштейн был экстренно госпитализирован в Нью-Йорке для операции на сердце.

Как уточняет телеканал, на этой неделе в городе запланировано очередное судебное заседание с участием Вайнштейна. Там ему должны предъявить новые обвинения в сексуальных преступлениях, которые тот категорически отрицает.

В марте 2020 года Вайнштейн был приговорен судом Нью-Йорка к 23 годам тюрьмы по обвинению в изнасиловании и принуждении к сексу. В 2022 году суд в Лос-Анджелесе дополнительно приговорил его к 16 годам тюремного заключения по обвинению в изнасиловании.

В апреле 2024 года апелляционный суд штата Нью-Йорк пришел к выводу, что в ходе процесса по делу Вайнштейна в 2020 году были допущены грубые нарушения.

В частности, суд первой инстанции принял не относящиеся к делу показания женщин, которые не были истцами, но также обвиняли продюсера в домогательствах. Поэтому судьи апелляционного суда рекомендовали назначить новое разбирательство.

Харви Вайнштейн – известный кинопродюсер, который сотрудничал с такими людьми как Квентин Тарантино, Дэвид О. Рассел, Кевин Смит. Меньше недели назад его обвинили в многочисленных актах приставания к актрисам, журналистам и коллегам, что в итоге привело к его увольнению из своей компании.

Ранее алжирская боксерша Имане Хелиф, которая на Олимпиаде не смогла пройти гендерный тест, отреагировала на "кампанию по кибердомогательствам, распространяемую Илоном Маском".

Читайте также

Разводы в России
Россиян могут обязать мириться при расторжении брака
Детские тюрьмы в Австралии
В Австралии планируют привлекать к уголовной ответственности с 10 лет
Королева Елизавета II на коне
Конюх королевы Елизаветы II рассказал об их последней прогулке верхом
Аксинья Титова
Голливуд 2024 год Изнасилования Артисты Продюсеры Здоровье Шоу-бизнес Фильмы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дожди с переходом в снег ожидаются в Казахстане
Дожди с переходом в снег ожидаются в Казахстане
Драмой завершился матч Казахстана против Словении
Драмой завершился матч Казахстана против Словении
Второй день Всемирных игр кочевников принес Казахстану 25 медалей
Второй день Всемирных игр кочевников принес Казахстану 25 медалей
артистка
Анна Семенович опубликовала новое фото с женатым возлюбленным
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: