Заключенного Харви Вайнштейна экстренно госпитализировали

Американского продюсера Харви Вайнштейна, ранее обвиненного в сексуализированном насилии, экстренно госпитализировали из тюрьмы в Нью-Йорке, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала ABC, осужденный американский кинопродюсер Харви Вайнштейн был экстренно госпитализирован в Нью-Йорке для операции на сердце.

Как уточняет телеканал, на этой неделе в городе запланировано очередное судебное заседание с участием Вайнштейна. Там ему должны предъявить новые обвинения в сексуальных преступлениях, которые тот категорически отрицает.

В марте 2020 года Вайнштейн был приговорен судом Нью-Йорка к 23 годам тюрьмы по обвинению в изнасиловании и принуждении к сексу. В 2022 году суд в Лос-Анджелесе дополнительно приговорил его к 16 годам тюремного заключения по обвинению в изнасиловании.

В апреле 2024 года апелляционный суд штата Нью-Йорк пришел к выводу, что в ходе процесса по делу Вайнштейна в 2020 году были допущены грубые нарушения.

В частности, суд первой инстанции принял не относящиеся к делу показания женщин, которые не были истцами, но также обвиняли продюсера в домогательствах. Поэтому судьи апелляционного суда рекомендовали назначить новое разбирательство.

Харви Вайнштейн – известный кинопродюсер, который сотрудничал с такими людьми как Квентин Тарантино, Дэвид О. Рассел, Кевин Смит. Меньше недели назад его обвинили в многочисленных актах приставания к актрисам, журналистам и коллегам, что в итоге привело к его увольнению из своей компании.



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