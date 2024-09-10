Заключенного Харви Вайнштейна экстренно госпитализировали
По информации телеканала ABC, осужденный американский кинопродюсер Харви Вайнштейн был экстренно госпитализирован в Нью-Йорке для операции на сердце.
Как уточняет телеканал, на этой неделе в городе запланировано очередное судебное заседание с участием Вайнштейна. Там ему должны предъявить новые обвинения в сексуальных преступлениях, которые тот категорически отрицает.
В марте 2020 года Вайнштейн был приговорен судом Нью-Йорка к 23 годам тюрьмы по обвинению в изнасиловании и принуждении к сексу. В 2022 году суд в Лос-Анджелесе дополнительно приговорил его к 16 годам тюремного заключения по обвинению в изнасиловании.
В апреле 2024 года апелляционный суд штата Нью-Йорк пришел к выводу, что в ходе процесса по делу Вайнштейна в 2020 году были допущены грубые нарушения.
В частности, суд первой инстанции принял не относящиеся к делу показания женщин, которые не были истцами, но также обвиняли продюсера в домогательствах. Поэтому судьи апелляционного суда рекомендовали назначить новое разбирательство.
Харви Вайнштейн – известный кинопродюсер, который
сотрудничал с такими людьми как Квентин Тарантино, Дэвид О. Рассел,
Кевин Смит. Меньше недели назад его обвинили в многочисленных актах
приставания к актрисам, журналистам и коллегам, что в итоге привело к
его увольнению из своей компании.
Ранее алжирская боксерша Имане Хелиф, которая на Олимпиаде не смогла пройти
гендерный тест, отреагировала на "кампанию по кибердомогательствам,
распространяемую Илоном Маском".