10:27 22.01.2022
В детском саду избили ребенка в Нур-Султане
Фото: Акимат Алматы
В социальных сетях распространяют фотографии избитого в детском саду двухлетнего ребенка, передает Zakon.kz.
12 января мама забрала ребенка из детского сада, уже дома, раздевая, она обнаружила синяки и ушибы. Женщина написала заявление в полицию.
В пресс-службе ДП Нур-Султана прокомментировали данный инцидент.
По заявлению потерпевшей возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия. ДП Нур-Султана
Данное дело находится на контроле руководства ДП Нур-Султана.