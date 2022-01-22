В детском саду избили ребенка в Нур-Султане

12 января мама забрала ребенка из детского сада, уже дома, раздевая, она обнаружила синяки и ушибы. Женщина написала заявление в полицию.

В пресс-службе ДП Нур-Султана прокомментировали данный инцидент.

По заявлению потерпевшей возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия. ДП Нур-Султана

Данное дело находится на контроле руководства ДП Нур-Султана.