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Законодательство РК
10:27 22.01.2022

В детском саду избили ребенка в Нур-Султане

детский сад Фото: Акимат Алматы
В социальных сетях распространяют фотографии избитого в детском саду двухлетнего ребенка, передает Zakon.kz.

12 января мама забрала ребенка из детского сада, уже дома, раздевая, она обнаружила синяки и ушибы. Женщина написала заявление в полицию.

В пресс-службе ДП Нур-Султана прокомментировали данный инцидент.

По заявлению потерпевшей возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия. ДП Нур-Султана

Данное дело находится на контроле руководства ДП Нур-Султана.

Анастасия Стативкина
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