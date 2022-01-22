Астролог назвала самые удачливые знаки зодиака в 2022 году

По информации интернет-издания «Профиль», звезды будут благосклонны к ним как никогда, но больше всего повезет Рыбам.

Рыбы

Начиная с 14 мая, Рыбы будут наслаждаться возможностями для развития, поэтому у них есть все основания для оптимизма. В текущем году их ждут новые начинания, в том числе в карьере и личных отношениях, которым гарантирован успешный результат.

Скорпион

С удачей или без Скорпион всегда будет звездой зодиакального круга. Он оказывается в центре внимания, не прилагая для этого больших усилий. Люди, рожденные под этим знаком, обладают сильным характером, который привлекает одних и отталкивает других.

Решительный настрой Скорпиона на победу обеспечит успех в любых делах. Но несмотря на это, возможны и ошибки. Тем не менее Скорпион не опустит руки, а продолжит упорную борьбу. В 2022 году появится ряд возможностей для карьерного роста, а личная жизнь будет как никогда гладкой.

Рак

Для Рака 2022 год будет экстраординарным. И это касается всех уровней и аспектов жизни. Период окажется одним из лучших, поскольку будет наполнен материальным и эмоциональным благополучием. Раки укрепят имеющиеся отношения, а одинокие представители знака найдут новую любовь. Кроме того, в 2022-м удастся осуществить большинство планов.