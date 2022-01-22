Районный санврач попал в ДТП в Костанайской области

Дело Ербола Исмагулова рассмотрели на заседании совета по этике, сообщает «Тобол Инфо».

Санврач вины своей не отрицал и сообщил, что готов понести наказание. По его словам, 5 ноября он поехал на санитарно-карантинный пункт, чтобы передать туда картридж, бумагу и средства защиты.

За рулем он был сам, так как водитель накануне отпросился из-за свадьбы племянницы. На обратной дороге у автомобиля спустило колесо, поэтому врач свернул в село Лоба, где живет его отец. Там же чиновник и переночевал, потому что было уже поздно.

На следующий день главный санврач района употребил спиртное и сел за руль, а на трассе совершил ДТП – не справился с управлением, служебная машина опрокинулась в кювет. В автомобиле находился пассажир, который получил телесные повреждения средней тяжести.

Как сказал Исмагулов, в результате ДТП он сломал челюсть, ключицу, три позвонка, три недели не мог встать с кровати. Справку купить санврач решил по совету брата, потому что боялся большого срока.

С пострадавшим руководитель управления СЭК примирился и расследование по уголовному делу было прекращено. Но Исмагулов отсидел 15 суток и был лишен водительских прав на семь лет.

Члены совета единогласно приняли решение о наложении на Исмагулова дисциплинарного взыскания в виде увольнения.