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Происшествия

Нарушения в сфере земельных отношений выявила прокуратура в Костанайской области

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2025 11:04 Фото: freepik
Прокуратура Узункольского района Костанайской области выявила нарушения в сфере земельных отношений, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре отметили, что уделяют особое внимание вопросам соблюдения законности в сфере земельных отношений, поскольку эффективное использование и распределение земельных ресурсов напрямую влияет на социально-экономическое развитие района.

"За 2023-2024 годы прокуратурой района по данному вопросу в адрес акимата внесено семь актов надзора, в результате рассмотрения которых в доход государства возвращены земельные участки площадью 13,6 тыс. га, кадастровая стоимость превысила 219 млн тенге. В 2025 году по инициативе прокуратуры уполномоченный орган начал проверочные мероприятия еще по 56 участкам общей площадью 5,6 тыс. га", – пояснили в прокуратуре.

Кроме того прокурор района Азат Сагнаев с целью реализации принципа "Закон и Порядок" в сфере земельных отношений провел встречу с местными исполнительными органами, где призвал неукоснительно соблюдать требования земельного законодательства.

Ранее казахстанская прокуратура представила новые подходы по защите инвесторов на международном форуме.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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