Нарушения в сфере земельных отношений выявила прокуратура в Костанайской области
Фото: freepik
Прокуратура Узункольского района Костанайской области выявила нарушения в сфере земельных отношений, сообщает Zakon.kz.
В прокуратуре отметили, что уделяют особое внимание вопросам соблюдения законности в сфере земельных отношений, поскольку эффективное использование и распределение земельных ресурсов напрямую влияет на социально-экономическое развитие района.
"За 2023-2024 годы прокуратурой района по данному вопросу в адрес акимата внесено семь актов надзора, в результате рассмотрения которых в доход государства возвращены земельные участки площадью 13,6 тыс. га, кадастровая стоимость превысила 219 млн тенге. В 2025 году по инициативе прокуратуры уполномоченный орган начал проверочные мероприятия еще по 56 участкам общей площадью 5,6 тыс. га", – пояснили в прокуратуре.
Кроме того прокурор района Азат Сагнаев с целью реализации принципа "Закон и Порядок" в сфере земельных отношений провел встречу с местными исполнительными органами, где призвал неукоснительно соблюдать требования земельного законодательства.
Ранее казахстанская прокуратура представила новые подходы по защите инвесторов на международном форуме.
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