Беспорядки-2022: Генпрокуратура расследует 819 уголовных дел

Об этом заявил руководитель 1-й службы Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов. На пресс-конференции он отметил, что органами правопорядка предпринимаются все необходимые меры по выявлению и привлечению к ответственности участников преступлений.

По его словам, в настоящее время расследуется 819 уголовных дел, из них 45 – о терроризме, 15 – об убийствах.

Задержано 970 подозреваемых. Из них 782 - с санкции суда взяты под стражу, 29 - определен домашний арест.

Рассмотрено 9213 административных дел, 362 человека административно арестованы, около 1,2 тыс. человек оштрафованы.