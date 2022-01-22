Наибольшее число арестованных проходят по делу о терроризме – Генпрокуратура

По этим делам задержано 970 подозреваемых, из них 782 с санкции суда взяты под стражу, к 29 определен домашний арест.

Наибольшее число арестованных приходится на дела по терроризму и массовым беспорядкам – это 464 лица. 226 лиц задержаны по фактам кражи, 60 – за незаконное ношение и хранение оружия, 39 – за хищение оружия, 25 – по фактам хулиганства, 21 – за грабеж. Заместитель начальника 1-й службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов

Он отметил, что есть задержанные и арестованные по другим уголовным делам. На сегодняшний день это не окончательные данные.

В частности, по 29 задержанным лицам судами отказано в аресте. Прокуроры ежедневно проверяют ИВС, следственные изоляторы и приемники-распределители.

Нами, ввиду отсутствия оснований для задержания, из изоляторов временного содержания освобождены 96 человек. Среди арестованных в СИЗО Алматы прокуроры установили 73 человека с телесными повреждениями. Троим из них мера пресечения изменена, они находятся на свободе. 29 лиц с огнестрельными ранениями по нашему указанию госпитализированы в городские больницы. 41 арестованный с учетом степени тяжести телесных повреждений получает лечение непосредственно в изоляторе. Замначальника 1-й службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов