В Генпрокуратуру поступила 91 жалоба о пытках и нарушениях прав со стороны полиции

На сегодня в органы прокуратуры поступила 91 жалоба о пытках и нарушениях прав граждан при проведении расследования со стороны сотрудников полиции. Реагируем на каждую. Нарушения, указанные в 19 заявлениях, не подтвердились. По 56 проверки еще проводятся. Заместитель начальника 1-й службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов

По его словам, отдельные случаи находят свое подтверждение. К примеру, 12 января прокуратурой Алматы освобождены 24 жителя города, которые незаконно содержались под стражей. По данному факту спецпрокурором ведется следствие.

Также расследуются дела по фактам смерти, пыток и превышения власти в отношении задержанных лиц. Всего по республике инициировано 16 таких уголовных дел. Заместитель начальника 1-й службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов

Напомним, во всех регионах страны были организованы мобильные группы по оперативному реагированию на допускаемые нарушения прав граждан со стороны сотрудников правоохранительных и специальных органов.

Телефоны Генеральной и областных прокуратур можно посмотреть на сайте prokuror.gov.kz.