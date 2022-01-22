«Омикрон» содержит более 50 мутаций – биолог

Это позволяет ему быстрее проникать в клетки организма, а также сокращает инкубационный период, рассказал в интервью РИА Новости советник президента Центра стратегических разработок РФ (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий.

Доминантный «Омикрон» содержит больше 50 мутаций по сравнению с исходным штаммом, из которых больше 30 приходится на S-белок (COVID-19. — Прим. ред), а из них больше десяти — на фрагмент-хищник, которым вирус взаимодействует с клеткой-жертвой. Кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий

Специалист пояснил, что коронавирус покрыт «шипами» (S-белками), которые помогают ему закрепляться и проникать внутрь клеток. Как правило, связываясь с антителами, белок перестает быть активным, и вирус не может попасть в клетку.

Это объясняет, почему инкубационный период у «Омикрона» сократился до трех суток, а сам вирус, как правило, перестал «спускаться» в легкие и предпочитает атаковать верхние дыхательные пути.