Токаев встретился с членами олимпийской и паралимпийской сборных Казахстана

Как отмечено на сайте Акорды, глава государства в своем выступлении отметил, что предстоящие в Пекине зимние Олимпийские и Паралимпийские игры, на которых нашу страну будут представлять лучшие спортсмены, станут знаковым событием для всех любителей спорта.

Фото: Акорда

Защита чести нашей страны на этих состязаниях – долг и огромная ответственность. Казахстанские спортсмены не раз поднимались на пьедестал почета на Олимпийских играх. Благодаря им гордо развевался наш флаг и исполнялся гимн. Несомненно, в этот момент сердце каждого казахстанца переполняет чувство гордости за свою страну. Надеюсь, что вы оправдаете возложенное на вас доверие всего нашего народа. Касым-Жомарт Токаев

Президент напомнил, что казахстанские атлеты достойно выступали на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх, завоевав две золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. Как отметил глава государства, спортсмены Владимир Смирнов, Людмила Прокашева, Елена Хрусталева, Денис Тен, Юлия Галышева, навсегда вписавшие свои имена в историю отечественного олимпизма, своими триумфальными победами укрепили в наших гражданах чувство гордости за свою страну.

Фото: Акорда

Уверен, вы так же блестяще выступите на предстоящих Олимпийских играх. Серьезный старт предстоит и для наших паралимпийцев. Паралимпийские игры имеют большое значение для развития инклюзивного общества в нашей стране. Истории побед казахстанских паралимпийцев служат примером целеустремленности, упорства и веры в свои силы. К сожалению, последние дни подготовки наших спортсменов были омрачены трагическими январскими событиями. Но главное, благодаря сплоченности и солидарности наш народ смог дать решительный отпор терроризму, посягнувшему на целостность государства. Знаю, что общенациональное единство мы продемонстрируем и в дни соревнований, когда всей страной будем болеть за нашу сборную. Президент Казахстана

Президент обратил внимание на то, что спортсмены многие годы упорно работали, чтобы получить путевку на Олимпиаду, а тренеры вложили все силы и душу в их профессиональный рост.

Теперь вам предстоит оправдать надежды не только родных и близких, но и миллионов казахстанских болельщиков. Ваши настойчивость и воля к победе являются вдохновляющим примером. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства также остановился на поддержке массового и детско-юношеского спорта, который всегда был одним из ключевых приоритетов государства. Президент отметил, что по его поручению с прошлого года действует подушевое финансирование государственного спортивного заказа.

Это придало мощный импульс развитию спортивных секций и дворовых клубов. Как вы знаете, 2022 год я объявил Годом детей. Необходимо объединить усилия государства и общества для обеспечения гармоничного развития подрастающего поколения. Убежден, все эти меры внесут свой вклад в укрепление здоровья и духовно-нравственное воспитание наших детей, – отметил глава государства.

В завершение встречи знаменосец олимпийской сборной Абзал Ажгалиев и капитан паралимпийской сборной Александр Герлиц получили из рук президента Государственный флаг Казахстана и принесли присягу.

Касым-Жомарт Токаев пожелал спортсменам удачно выступить на предстоящих Играх, чтобы поднять наш небесно-голубой флаг на вершину Олимпа и укрепить авторитет страны.