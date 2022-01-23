Иммунолог спрогнозировал поведение нового штамма COVID-19

В интервью mk.ru, Николай Крючков отметил, что новая разновидность активно распространяется в Дании и на Филиппинах. На очереди, по его мнению, Швеция, Индия, ЮАР.

Предполагалось, что в Дании случился перелом, поскольку «Омикрону» больше некуда расти.

Но не угадали датчане — очень быстро, в течение недели у них снова коронавирус пошел в рост, — там уже до 5 тысяч заболевших на 1 млн в день. И это связывают именно с периодом замещения других штаммов линии штаммом ВА.2. Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков

По его словам, вероятнее всего, смертность от коронавирусной инфекции возрастет из-за ускоренных темпов заболеваемости.