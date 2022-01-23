Массовые протесты против COVID-ограничений прошли в Германии

22 января в Германии тысячи людей вышли на улицы городов в разных федеральных землях, протестуя против COVID-ограничений и возможного введения обязательной вакцинации, сообщает Deutsche Welle.

По данным полиции, в столице федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Дюссельдорфе в акции протеста приняли участие более 7500 человек, хотя организаторы заявили только о 3500.

В университетском городе Фрайбург в федеральной земле Баден-Вюртемберг в демонстрации участвовали около 5500 человек, навстречу которым вышли около 2000 участников контрдемонстрации.

В разных районах Гамбурга прошли три акции протеста, суммарно собравшие около 4900 человек, на улицы Регенсбурга и Ансбаха в Баварии вышли более 2000 человек, в нижне-саксонском Оснабрюке – около 1750 человек, в Оффенбахе (земля Гессен) – около 1200 человек, в столице федеральной земли Мекленбург –Передняя Померания Шверине – около 1100 человек.

Аналогичные акции прошли также в Штутгарте, Ганновере, Лейпциге, Дрездене, Эрфурте и некоторых других городах.

В целом акции прошли мирно, в некоторых местах они сопровождались перепалками между противниками и сторонниками коронавирусных ограничений. Участники демонстраций также отказывались надевать защитные маски.

22 января в Германии был зафиксирован резкий всплеск заражаемости коронавирусом – семидневный коэффициент подскочил до 772,7 на сто тысяч населения, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). В то же время отмечено некоторое снижение числа летальных исходов от коронавирусной инфекции.