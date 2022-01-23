В Казахстане продолжается спад заболевших COVID-19 за сутки

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 22 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 14 012 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 3 460,

в Алматы – 2 516,

в Шымкенте – 315,

в Акмолинской области – 1 006,

в Актюбинской области – 414,

в Алматинской области – 483,

в Атырауской области – 463,

в ВКО – 593,

в Жамбылской области – 214,

в ЗКО – 558,

в Карагандинской области – 2 036,

в Костанайской области – 244,

в Кызылординской области – 183,

в Мангистауской области – 189,

в Павлодарской области – 1 014,

в СКО – 189,

в Туркестанской области – 135.

Всего в стране подтверждено 1 146 341 случай.

3657 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 1 465,

в Алматы – 833,

в Шымкенте – 33,

в Акмолинской области – 25,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 350,

в Атырауской области – 95,

в ВКО – 172,

в Жамбылской области – 42,

в ЗКО – 38,

в Карагандинской области – 341,

в Костанайской области – 17,

в Кызылординской области – 44,

в Мангистауской области – 32,

в Павлодарской области – 57,

в СКО – 85,

в Туркестанской области – 28.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 988 408 человек.