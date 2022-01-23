В Казахстане продолжается спад заболевших COVID-19 за сутки
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 22 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки зарегистрировано 14 012 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 3 460,
в Алматы – 2 516,
в Шымкенте – 315,
в Акмолинской области – 1 006,
в Актюбинской области – 414,
в Алматинской области – 483,
в Атырауской области – 463,
в ВКО – 593,
в Жамбылской области – 214,
в ЗКО – 558,
в Карагандинской области – 2 036,
в Костанайской области – 244,
в Кызылординской области – 183,
в Мангистауской области – 189,
в Павлодарской области – 1 014,
в СКО – 189,
в Туркестанской области – 135.
Всего в стране подтверждено 1 146 341 случай.
3657 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 1 465,
в Алматы – 833,
в Шымкенте – 33,
в Акмолинской области – 25,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 350,
в Атырауской области – 95,
в ВКО – 172,
в Жамбылской области – 42,
в ЗКО – 38,
в Карагандинской области – 341,
в Костанайской области – 17,
в Кызылординской области – 44,
в Мангистауской области – 32,
в Павлодарской области – 57,
в СКО – 85,
в Туркестанской области – 28.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 988 408 человек.
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