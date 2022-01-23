09:30 23.01.2022
12 казахстанцев скончались от COVID-19 в Казахстане за сутки
Фото: Zakon.kz
На 23 января лечение от КВИ продолжают получать 146 273 человека (144 799+ и 1474-), сообщает Zakon.kz.
Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 23 января 2022 года предоставила МВК по нераспространению COVID-19.
В стационарах лечатся 9747 пациентов, на амбулаторном уровне – 136 526.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 361 пациент;
в состоянии крайней степени тяжести – 121;
на аппарате ИВЛ – 70.
Фото: Минздрав РК
В Казахстане продолжается спад заболевших COVID-19 за сутки
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