12 казахстанцев скончались от COVID-19 в Казахстане за сутки

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 23 января 2022 года предоставила МВК по нераспространению COVID-19.

В стационарах лечатся 9747 пациентов, на амбулаторном уровне – 136 526.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 361 пациент;

в состоянии крайней степени тяжести – 121;

на аппарате ИВЛ – 70.

Фото: Минздрав РК