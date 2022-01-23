Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:30 23.01.2022

12 казахстанцев скончались от COVID-19 в Казахстане за сутки

ИВЛ Коронавирус Фото: Zakon.kz
На 23 января лечение от КВИ продолжают получать 146 273 человека (144 799+ и 1474-), сообщает Zakon.kz.

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 23 января 2022 года предоставила МВК по нераспространению COVID-19.

В стационарах лечатся 9747 пациентов, на амбулаторном уровне – 136 526.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 361 пациент;

  • в состоянии крайней степени тяжести – 121;

  • на аппарате ИВЛ – 70.

Коронавирус Казахстан 23 января

Фото: Минздрав РК

Новость по теме

В Казахстане продолжается спад заболевших COVID-19 за сутки

Данияр Кунафин
COVID-19 Казахстан
Казахстанцы «гуглят» Гегеля и Бабеля после выступления Токаева
22.01.2022
В Алматы усилены карантинные меры
22.01.2022
Президент провел совещание с руководителями отдельных госорганов
22.01.2022
Токаев поручил провести тщательное расследование по каждому случаю гибели людей
22.01.2022
Жамишев: Отчисления в фонд «Народу Казахстана» – это не дополнительный налог на бизнес
22.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости