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10:02 23.01.2022

Эстафета огня Олимпиады в Пекине начнется 2 февраля

Зимняя олимпиада в Пекине 2022 Фото: pixabay
Эстафета огня зимней Олимпиады пройдет в 12 локациях. В ней примут участие около 1200 факелоносцев, сообщает Zakon.kz.

Эстафета пройдет с гораздо меньшим масштабом по сравнению с традиционными факельными эстафетами в ходе предыдущих Олимпиад, до пандемии коронавируса, сообщает Казинформ.

Уменьшенный формат минимизирует влияние эстафеты на повседневную жизнь жителей китайской столицы и предотвратит массовые скопления людей по маршруту, отвечая требованиям профилактики и борьбы с пандемией.Заместитель генсекретаря оргкомитета «Пекин-2022» Сюй Чжицзюнь

Эстафета огня начнет свой путь в Олимпийском лесопарке к северу от центра китайской столицы, затем проследует через парк зимних Олимпийских игр на западе города, где, как обещают организаторы, роботы-факелоносцы обменяются огнем под водой реки Юндин.

3 февраля факел будет доставлен в столичный уезд Яньцин, где побывает на участке Великой китайской стены «Бадалин», после чего отправится в город Чжанцзякоу (провинция Хэбэй), где эстафета также пройдет в горнолыжном курорте «Фулун» уезда Чунли.

4 февраля, в день открытия зимних Олимпийских игр, факел вернется в Пекин, побывает в Летнем императорском дворце «Ихэюань», Олимпийском лесопарке и парке «Гранд-канал».

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры – с 4 по 13 марта.

Накануне открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине в ряде районов китайской столицы зафиксировали очаги распространения «дельта-штамма» и «омикрон-штамма».

По состоянию на 22 января в Пекине выявили 34 заболевших. 23 января власти города начали кампанию массового тестирования жителей столичного района Фэнтай. Там выявили наибольшее количество инфицированных (21 человек).

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