Елсияр Канагатов принял участие в эстафете огня Азиатских игр-2022 в Ханчжоу

В Ханчжоу стартовал заключительный этап эстафеты огня Азиатских игр-2022, сообщает Zakon.kz.

По информации Olympic.kz, эстафета огня прошла через 11 городов провинции Чжэцзян: Хучжоу, Цзясин, Шаосин, Нинбо, Чжоушань, Тайчжоу, Вэньчжоу, Лишуй, Цзиньхуа и Цюйчжоу.

После этого он вернулся в Ханчжоу, где и состоялся заключительный этап. В масштабной эстафете приняли участие более 2000 факелоносцев возрастом от 14 до 84 лет. Среди них выдающиеся спортсмены, тренеры и другие работники спортивной сферы, а также передовики труда, общественные деятели, представители различных классов общества и люди, внесшие вклад в проведение Азиатских игр в Ханчжоу.

Фото: оргкомитет Азиатских игр

В финальном этапе эстафеты приняли участие 203 человека. Первой пронесла факел олимпийская чемпионка по бадминтону Чен Ю Фей.



От Казахстана почетную миссию доверили директору Департамента спорта Национального Олимпийского комитета РК Елсияру Канагатову.

Фото: оргкомитет Азиатских игр

Азиатские игры-2022 в Ханчжоу пройдут с 23 сентября по 8 октября. Медали будут разыграны в 40 видах спорта. В девяти видах будут разыграны лицензии на участие в Олимпийских играх-2024 в Париже.

