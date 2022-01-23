11:19 23.01.2022
Туркестанская область продолжает находиться в «желтой» зоне
Небольшой спад заболеваемости COVID-19 фиксируется в Казахстане второй день. За прошедшие сутки было зафиксировано 14 012 заражений, из них в Туркестанской области – 132 случая, сообщает Zakon.kz.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 23 января 2022 года,
в «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области;
в «желтой» зоне: Туркестанская область.
В «зеленой» зоне нет ни одного региона.
Фото: МВК по нераспространению коронавируса
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