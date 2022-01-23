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11:19 23.01.2022

Туркестанская область продолжает находиться в «желтой» зоне

Небольшой спад заболеваемости COVID-19 фиксируется в Казахстане второй день. За прошедшие сутки было зафиксировано 14 012 заражений, из них в Туркестанской области – 132 случая, сообщает Zakon.kz.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 23 января 2022 года,

  • в «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области;

  • в «желтой» зоне: Туркестанская область.

  • В «зеленой» зоне нет ни одного региона.

Коронавирус в Казахстане 23 января

Фото: МВК по нераспространению коронавируса

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